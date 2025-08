Tỷ giá USD hôm nay (5/8): "Chợ đen" tăng mạnh ở cả 2 chiều mua và bán

Sáng sớm ngày 5/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.240 VND/USD USD giảm 9 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,38%, xuống mức 98,76.

Diễn biến thị trường trong nước * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 24.028 VND/USD - 26.452 VND/USD. Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.990 - 26.370 VND/USD, giảm 10 VND so với phiên giao dịch trước. Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.980 VND 26.370 VND Vietinbank 25.870 VND 26.380 VND BIDV 26,001 VND 26,361 VND * Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.719 VND - 30.636 VND. Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.500 VND 31.056 VND Vietinbank 29.497 VND 31.207 VND BIDV 29.869 VND 31.099 VND * Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND - 179 VND. Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 170.94 VND 181.80 VND Vietinbank 173.90 VND 183.60 VND BIDV 173.94 VND 181.64 VND Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 5/8/2025 tăng 19 đồng ở cả hai chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.429 - 26.499 đồng/USD. Diễn biến thị trường thế giới Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,76 điểm, giảm 0,38%. Đồng USD phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm qua, chủ yếu mang tính điều chỉnh, sau 3 "cú sốc lớn" vào thứ Sáu tuần trước khiến đồng bạc xanh lao dốc, gồm: Báo cáo việc làm tháng 7 tại Mỹ đáng thất vọng, một Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang từ chức, và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải một quan chức thống kê cấp cao. Những diễn biến này đã khiến thị trường hoang mang, đồng thời thúc đẩy kỳ vọng của giới đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, theo giới phân tích, đà hồi phục của đồng USD có thể chỉ mang tính tạm thời, trong bối cảnh triển vọng kinh tế Mỹ đang dần xuất hiện những dấu hiệu suy yếu rõ rệt và môi trường hoạch định chính sách vẫn đầy bất ổn. Trong phiên giao dịch buổi chiều, đồng USD tăng giá so với đồng EUR, franc Thụy Sĩ và các đồng tiền gắn với hàng hóa như đô la Úc và đô la New Zealand. Cụ thể, đồng EUR giảm 0,1% so với đồng bạc xanh, xuống còn 1,1576 USD. Đồng USD tăng 0,5% so với đồng franc Thụy Sĩ, lên 0,8078 USD. Mức giảm của đồng franc không gây ngạc nhiên khi Thụy Sĩ vừa bị Mỹ áp thuế cao nhất trong đợt điều chỉnh chính sách thương mại toàn cầu của Nhà Trắng. Đồng đô la Úc và New Zealand cũng đồng loạt mất giá, lần lượt giảm 0,2%, xuống 0,6463 USD và 0,3%, xuống 0,5904 USD. So với yên Nhật, đồng USD tăng 0,3%, giao dịch ở mức 146,945./.

