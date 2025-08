Giá vàng hôm nay (5/8): Giá vàng miếng tăng ở chiều mua vào và giảm chiều bán ra

Sáng sớm ngày 5/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.240 VND/USD USD giảm 9 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,38%, xuống mức 98,76.