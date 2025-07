Tỷ giá USD hôm nay (31/7): Thế giới tiếp đà tăng, "chợ đen" quay đầu giảm

Sáng sớm ngày 31/7, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.228 VND/USD tăng 22 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 1,01%, lên mức 99,89.

Đồng USD đã mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt. Ảnh tư liệu Diễn biến thị trường trong nước * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 24.017 VND/USD - 26.439 VND/USD. Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.000 - 26,390 VND/USD, giảm 10 VND so với phiên giao dịch trước. Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.010 VND 26.400 VND Vietinbank 25.865 VND 26.375 VND BIDV 26.040 VND 26.400 VND * Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.723 VND – 30.642 VND. Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.510 VND 31,066 VND Vietinbank 29.213 VND 30.923 VND BIDV 29.872 VND 31,096 VND * Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND - 179 VND. Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171,03 VND 181,90 VND Vietinbank 171,69 VND 181,39 VND BIDV 174,11 VND 181,76 VND Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 31/7 giảm 20 VND cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 30/7, giao dịch quanh mốc 26.429 - 26.499 VND/USD. Diễn biến thị trường thế giới Đồng USD đã mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất như kỳ vọng của thị trường, bất chấp áp lực từ Tổng thống Donald Trump. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 9-2 để giữ nguyên lãi suất trong khoảng 4,25% - 4,50%. Cả Phó chủ tịch phụ trách giám sát Michelle Bowman và Thống đốc Christopher Waller đã bỏ phiếu phản đối và ủng hộ việc hạ lãi suất 25 điểm cơ bản. Tại buổi họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết quá trình đánh giá tác động của thuế quan thương mại đối với lạm phát sẽ diễn ra chậm rãi. Đồng Euro tiếp tục giảm so với đồng USD sau quyết định của Fed và khi ông Powell phát biểu. Đồng euro giảm 1% xuống còn 1,141775 USD, đánh dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp và ở mức thấp nhất kể từ ngày 11-6. Đồng euro cũng đang hướng đến mức giảm hằng tháng đầu tiên trong năm 2025, sau phản ứng mạnh với thỏa thuận thương mại Mỹ - EU vào đầu tuần này. Các thỏa thuận thương mại mới được ký với Nhật Bản và với EU đã cho thấy cam kết mới của Mỹ trong việc hội nhập toàn cầu, qua đó giúp trấn an nhà đầu tư. Đồng USD tăng 0,55% lên 149,29 Yên, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 2/4. So với đồng Franc Thụy Sĩ, đồng USD tăng 0,82% lên 0,81265 Franc, mức cao nhất kể từ ngày 23/6./.

Tuấn Anh (tổng hợp)