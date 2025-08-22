Tỷ giá USD hôm nay (22/8): Thế giới đảo chiều tăng,
Đồng USD hôm nay bật tăng. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.060 VND/USD - 26.486 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.186 - 26.536 VND/USD, tăng 16 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.186 VND

26.536 VND

Vietinbank

26.065 VND

26.536 VND

BIDV

26.196 VND

26.536 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.964 VND - 30.907 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

30.023 VND

31.606 VND

Vietinbank

29.919 VND

31.629 VND

BIDV

30.255 VND

31.468 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

172.76 VND

183.73 VND

Vietinbank

174.63 VND

184.33 VND

BIDV

175.59 VND

183.21 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 22/8/2025 giảm 6 đồng chiều mua vào và tăng 9 đồng ở chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.563 - 26.648 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,65, tăng 0,44.

Đồng USD tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, trước thềm bài phát biểu được mong đợi của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào thứ Sáu.

Đồng USD có thời điểm thu hẹp đà tăng sau khi số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tuần trước tăng mạnh nhất trong khoảng ba tháng. Tuy nhiên, đồng bạc xanh nhanh chóng lấy lại đà đi lên khi một báo cáo khác cho thấy hoạt động kinh doanh tại Mỹ trong tháng 8 cải thiện, được dẫn dắt bởi lĩnh vực sản xuất, nơi ghi nhận mức tăng đơn hàng mạnh nhất trong 18 tháng.

Đồng EUR giảm 0,34% xuống 1,1611 USD. Đồng Yên Nhật mất giá 0,65% xuống 148,29 USD. Đồng Bảng Anh cũng giảm 0,27%, còn 1,342 USD./.