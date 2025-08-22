Sáng sớm ngày 22/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.273 VND/USD USD, tăng 10 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,44%, hiện ở mức 98,65.

Đồng USD hôm nay bật tăng. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.060 VND/USD - 26.486 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.186 - 26.536 VND/USD, tăng 16 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.186 VND 26.536 VND Vietinbank 26.065 VND 26.536 VND BIDV 26.196 VND 26.536 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.964 VND - 30.907 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.023 VND 31.606 VND Vietinbank 29.919 VND 31.629 VND BIDV 30.255 VND 31.468 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.76 VND 183.73 VND Vietinbank 174.63 VND 184.33 VND BIDV 175.59 VND 183.21 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 22/8/2025 giảm 6 đồng chiều mua vào và tăng 9 đồng ở chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.563 - 26.648 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,65, tăng 0,44.

Đồng USD tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, trước thềm bài phát biểu được mong đợi của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào thứ Sáu.

Đồng USD có thời điểm thu hẹp đà tăng sau khi số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tuần trước tăng mạnh nhất trong khoảng ba tháng. Tuy nhiên, đồng bạc xanh nhanh chóng lấy lại đà đi lên khi một báo cáo khác cho thấy hoạt động kinh doanh tại Mỹ trong tháng 8 cải thiện, được dẫn dắt bởi lĩnh vực sản xuất, nơi ghi nhận mức tăng đơn hàng mạnh nhất trong 18 tháng.

Đồng EUR giảm 0,34% xuống 1,1611 USD. Đồng Yên Nhật mất giá 0,65% xuống 148,29 USD. Đồng Bảng Anh cũng giảm 0,27%, còn 1,342 USD./.