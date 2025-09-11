Tỷ giá USD hôm nay (11/9) ổn định ở mức 25.221 VND/USD
Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.010 VND/USD - 26.432 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.162 - 26.482 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.162 đồng

26.482 đồng

Vietinbank

26.215 đồng

26.482 đồng

BIDV

26.215 đồng

26.482 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.022 - 30.972 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

30.067 đồng

31.652 đồng

Vietinbank

30.429 đồng

31.684 đồng

BIDV

30.483 đồng

31.620 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 180 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

172.73 đồng

183.70 đồng

Vietinbank

175.52 đồng

183.52 đồng

BIDV

176.06 đồng

183.16 đồng

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,81, tăng 0,03%.

Đồng USD giao dịch thiếu định hướng rõ ràng trong phiên thứ Tư, sau khi dữ liệu cho thấy giá sản xuất bất ngờ giảm trong tháng 8, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng này.

Đồng bạc xanh giảm nhẹ so với đồng Yên, xuống 147,31 Yên sau khi số liệu công bố, trong khi đồng EUR đi ngang ở mức 1,1706 USD. Trước đó, đồng USD ghi nhận mức tăng vừa phải so với cả hai đồng tiền này.

Trên thị trường tiền tệ khu vực, đồng EUR tăng 0,3% so với đồng Zloty của Ba Lan, lên 4,259 zloty, hướng tới mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ ngày 11/8./.