Tỷ giá USD hôm nay (11/9) ổn định ở mức 25.221 VND/USD

Sáng ngày 11/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.221 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,03%, hiện ở mức 97,81.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.010 VND/USD - 26.432 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.162 - 26.482 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.162 đồng 26.482 đồng Vietinbank 26.215 đồng 26.482 đồng BIDV 26.215 đồng 26.482 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.022 - 30.972 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.067 đồng 31.652 đồng Vietinbank 30.429 đồng 31.684 đồng BIDV 30.483 đồng 31.620 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 180 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.73 đồng 183.70 đồng Vietinbank 175.52 đồng 183.52 đồng BIDV 176.06 đồng 183.16 đồng

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,81, tăng 0,03%.

Đồng USD giao dịch thiếu định hướng rõ ràng trong phiên thứ Tư, sau khi dữ liệu cho thấy giá sản xuất bất ngờ giảm trong tháng 8, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng này.

Đồng bạc xanh giảm nhẹ so với đồng Yên, xuống 147,31 Yên sau khi số liệu công bố, trong khi đồng EUR đi ngang ở mức 1,1706 USD. Trước đó, đồng USD ghi nhận mức tăng vừa phải so với cả hai đồng tiền này.

Trên thị trường tiền tệ khu vực, đồng EUR tăng 0,3% so với đồng Zloty của Ba Lan, lên 4,259 zloty, hướng tới mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ ngày 11/8./.