Giá vàng hôm nay (9/9: Vàng miếng trong nước giảm sâu

Sau phiên quay đầu giảm, sáng nay giá vàng thế giới bật tăng mạnh. Ngược chiều với giá vàng thế giới, trong nước, tại thời điểm hiện tại, giá vàng miếng được các doanh nghiệp đồng loạt giảm sâu, giá vàng nhẫn giảm ở một vài thương hiệu, còn lại giữ nguyên so với hôm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:37:24 sáng 09/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.630,15 USD/oune, tăng 43,39 USD/ouce, tương đương tăng 1,21% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 114,744 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Với mốc giá trên, giá vàng miếng SJC đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 18,7 triệu đồng/lượng

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 9/9, các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mốc 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.

Riêng thương hiệu Phú Quý SJC niêm yết tại mốc 132,1 – 135,1 triệu đồng/lượng, cũng giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.

Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm hoặc giữ nguyên so với hôm qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng với giá hôm qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ đi ngang ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở ngưỡng 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng không thay đổi so với hôm qua.

Riêng vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.