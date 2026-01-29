3 “chân kiềng” hỗ trợ hành trình đầu tư liền mạch cho doanh nghiệp FDI

(TBTCO) - Mô hình hợp tác chiến lược hạ tầng - tài chính - vận hành giữa ROX Key, MSB và ROX iPark đang hình thành chuỗi hỗ trợ liền mạch, giúp doanh nghiệp FDI tối ưu hành trình từ quyết định đầu tư đến sản xuất - kinh doanh bền vững tại Việt Nam.

Lợi thế cạnh tranh của mô hình liên kết 3 bên

Ngày 23/1/2026, Hội thảo khách hàng FDI do MSB phối hợp cùng ROX iPark và ROX Key tổ chức đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại các khu công nghiệp (KCN) do ROX iPark phát triển.

Lãnh đạo ROX Key, ROX iPark, MSB chia sẻ thông tin với các doanh nghiệp FDI

Trong bối cảnh môi trường đầu tư ngày càng cạnh tranh, doanh nghiệp FDI không chỉ cân nhắc chi phí thuê đất hay ưu đãi ban đầu, mà ngày càng chú trọng bài toán tổng thể gồm khả năng tiếp cận vốn, quản trị dòng tiền, kiểm soát rủi ro pháp lý - vận hành và dư địa mở rộng đầu tư trong trung, dài hạn. Điều này đặt ra yêu cầu về những mô hình hỗ trợ mang tính tích hợp cao, thay vì các giải pháp rời rạc.

Từ nhu cầu đó, chương trình hợp tác giữa ROX iPark, MSB và ROX Key đã giới thiệu mô hình liên kết ba bên, tích hợp đồng bộ hạ tầng KCN - tài chính - vận hành trong cùng một hệ sinh thái. Với triết lý đơn giản hóa toàn bộ chuỗi đầu tư qua một đầu mối kết nối duy nhất, mô hình này giúp doanh nghiệp FDI tiếp cận tiếp cận vốn thuận lợi, thuê đất nhanh chóng, vận hành hiệu quả, rút ngắn thời gian triển khai dự án, từ giai đoạn tiếp cận, triển khai đến quá trình vận hành ổn định và phát triển dài hạn.

Theo đó, ROX iPark cung cấp quỹ đất công nghiệp được quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, sẵn sàng cho các dự án sản xuất quy mô lớn.

MSB đóng vai trò là đối tác tài chính chiến lược, mang đến các giải pháp vốn linh hoạt, giúp doanh nghiệp FDI chủ động dòng tiền ngay từ giai đoạn đầu. Cụ thể, MSB có thể tài trợ tới 85% giá trị tiền thuê đất, có thể triển khai từ giai đoạn ký MOU, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian chuẩn bị và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cung cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tới 200 tỷ đồng, trong đó cho vay đến 100 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn vốn khi nhà máy vận hành. Đặc biệt, MSB còn ưu đãi lãi suất vay ngắn hạn phục vụ hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu từ 4% một năm đối với VNĐ, 3,7% một năm với USD, miễn phí các dịch vụ chuyển tiền trực tuyến… giúp tối ưu hóa chi phí hoạt động.

“MSB đã xây dựng nhiều giải pháp tài trợ chuyên biệt, hướng tới trở thành một phần trong hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp FDI triển khai dự án hiệu quả, chủ động dòng tiền và giảm áp lực tài chính trong suốt vòng đời đầu tư” - đại diện MSB nhấn mạnh.

Còn ROX Key giữ vai trò đầu mối vận hành, trực tiếp chuyển hóa các lợi thế từ hạ tầng KCN và giải pháp tài chính thành hiệu quả vận hành thực tế cho doanh nghiệp. Ngoài ra, ROX Key còn cung cấp các dịch vụ thiết yếu như an ninh, vệ sinh công nghiệp, cung ứng lao động và đặc biệt là tư vấn, vận hành hệ thống xử lý nước thải cho các nhà máy có yêu cầu riêng.

Theo ông Nguyễn Văn Hiệp - Tổng giám đốc ROX Key, khi đi vào vận hành, doanh nghiệp FDI cần một đối tác am hiểu sâu khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và đặc thù vận hành tại từng địa phương. Với gần 30 năm kinh nghiệm quản lý vận hành KCN, ROX Key đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và quy trình phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu môi trường, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai, tối ưu chi phí và giảm thiểu rủi ro tuân thủ, đặc biệt trong các hạng mục kỹ thuật phức tạp như xử lý nước thải.

Ưu đãi tích hợp giảm chi phí vận hành

Một trong những nội dung được doanh nghiệp FDI quan tâm tại hội thảo là gói ưu đãi tích hợp giữa ROX Key - MSB - ROX iPark, giúp doanh nghiệp tiếp cận các chính sách phí KCN thuận lợi hơn.

Theo đó, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tài chính của MSB có thể được ưu đãi tới 100% phí KCN trong năm, với thủ tục tinh gọn, không phát sinh hồ sơ bổ sung. Toàn bộ quy trình nội bộ được MSB phối hợp cùng ROX iPark và ROX Key xử lý, giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất - kinh doanh cốt lõi.

Ông Nguyễn Văn Hiệp cho biết trong năm 2025, ROX Key đã ký kết và cung cấp dịch vụ cho 30 doanh nghiệp FDI tại các KCN, với các dịch vụ đa dạng từ an ninh, vệ sinh công nghiệp đến cung ứng hơn 500 lao động cho các nhà máy lớn. Bước sang đầu năm 2026, ROX Key tiếp tục ghi nhận hơn 10 hợp đồng mới, cho thấy mức độ tin tưởng ngày càng cao của doanh nghiệp đối với mô hình vận hành tích hợp.

Ông Nguyễn Văn Hiệp - TGĐ ROX Key chia sẻ về các dịch vụ tích hợp mà công ty cung cấp

Tại tọa đàm trong khuôn khổ sự kiện, nhiều doanh nghiệp FDI đánh giá cao việc có một đầu mối duy nhất đồng hành xuyên suốt, thay vì phải làm việc với nhiều nhà cung cấp rời rạc. Đây chính là lợi thế cạnh tranh mà mô hình liên kết ba bên mang lại, nơi các giải pháp không chỉ được “bán kèm”, mà được thiết kế để bổ trợ và cộng hưởng.

Là nhà cung cấp giải pháp toàn diện, tiên phong trong các lĩnh vực quản lý bất động sản, nhân sự, an ninh, vệ sinh - cảnh quan, công nghệ và dịch vụ khách hàng, ROX Key không ngừng hoàn thiện năng lực để hướng tới chuẩn mực vận hành xuất sắc. Trên nền tảng sức mạnh hệ sinh thái và hợp tác chặt chẽ với các đối tác hạ tầng, tài chính, ROX Key đặt mục tiêu trở thành đối tác vận hành tin cậy, giúp doanh nghiệp FDI tối ưu chi phí, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả đầu tư dài hạn.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI, những mô hình hợp tác tích hợp như giữa ROX Key - MSB - ROX iPark được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh mới cho từng doanh nghiệp và cả khu công nghiệp trong giai đoạn phát triển tiếp theo./.