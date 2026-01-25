Giá vàng hôm nay ngày 25/1: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp nối đà tăng

(TBTCO) - Thị trường vàng trong nước sáng 25/1 tiếp tục ghi nhận đà tăng so với phiên trước, với giá vàng miếng phổ biến lên tới 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới áp sát ngưỡng 5.000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 25/1, giá vàng trong nước tiếp tục nối dài đà tăng so với phiên trước, qua đó thiết lập mặt bằng giá cao mới trên thị trường. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ, giá vàng miếng được niêm yết phổ biến trong khoảng 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. So với rạng sáng ngày 24/1, mức giá này đã tăng thêm 2,1 triệu đồng/lượng.

Cùng diễn biến chung, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh mạnh giá vàng miếng, thu hẹp khoảng cách với mặt bằng chung của thị trường. Theo đó, giá mua vào được nâng lên mức 171,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 174,3 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, chiều mua tăng 2 triệu đồng/lượng và chiều bán tăng 2,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước đến sáng ngày 25/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận xu hướng tăng tại hầu hết các thương hiệu lớn. Vàng nhẫn SJC hiện được giao dịch quanh mức 170,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 173 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng hôm qua.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 170 triệu đồng/lượng mua vào và 173 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tương ứng 2,2 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Trong khi đó, PNJ ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn khi nâng giá vàng nhẫn lên vùng 170 - 173 triệu đồng/lượng, tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Bảo Tín Minh Châu cũng không nằm ngoài xu hướng tăng khi điều chỉnh giá vàng nhẫn mua vào lên 171,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 174,3 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Tương tự, Tập đoàn Phú Quý đang giao dịch vàng nhẫn trong khoảng 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với rạng sáng ngày 23/1.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường thế giới, giá vàng đang duy trì quanh mức 4.988 USD/ounce, áp sát ngưỡng tâm lý 5.000 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, tương đương khoảng 158,6 triệu đồng/lượng. Chỉ trong tuần qua, vàng giao ngay liên tục thiết lập các đỉnh cao mới khi lần lượt vượt qua ba mốc quan trọng 4.700 USD/ounce (20/1), 4.800 USD/ounce (21/1) và 4.900 USD/ounce (23/1), đưa giá tiến rất gần vùng 5.000 USD/ounce ngay từ những ngày đầu năm 2026.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đáng chú ý, đà tăng mạnh của vàng diễn ra bất chấp những thông tin vốn được xem là tích cực cho đồng USD. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không áp thuế với nhiều quốc gia châu Âu nhờ đạt thỏa thuận với NATO liên quan tới vấn đề Greenland, thị trường từng chứng kiến một nhịp bán ra mạnh trong phiên 22/1.

Tuy vậy, phản ứng của vàng khá hạn chế khi giá chỉ điều chỉnh từ vùng 4.860 USD/ounce về mức thấp nhất khoảng 4.770 USD/ounce rồi nhanh chóng phục hồi, tiếp tục chinh phục các đỉnh cao mới. Trước đó, kim loại quý này đã bứt phá mạnh ngay đầu tuần nhờ những tuyên bố về thuế quan từ phía Mỹ, cho thấy lực cầu phòng thủ vẫn chiếm ưu thế rõ rệt.

Cùng với diễn biến giá, các dự báo cũng ngày càng nghiêng về kịch bản tích cực. Trong báo cáo mới nhất, Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên 5.400 USD/ounce, dựa trên kỳ vọng nhu cầu mua vàng gia tăng từ khu vực tư nhân song hành với xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương.

Khảo sát của Kitco News cũng phản ánh tâm lý lạc quan trên Phố Wall, khi 80% chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD/ounce trong tuần tới, dù nhóm nhà đầu tư cá nhân tỏ ra thận trọng hơn.

Theo ông Aaron Hill - Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại FP Markets, động lực hiện tại cho thấy mốc 5.000 USD/ounce gần như khó tránh khỏi, thậm chí các vùng giá cao hơn như 5.200 - 5.400 USD/ounce hoàn toàn có thể được thiết lập khi lực mua của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì mạnh mẽ.