Giá vàng hôm nay ngày 26/1: Vàng trong nước đi ngang, thế giới neo sát mốc 5.000 USD/ounce

(TBTCO) - Sáng 26/1, giá vàng trong nước gần như đi ngang so với phiên trước, trong khi giá vàng thế giới duy trì quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce sau nhịp tăng mạnh cuối tuần.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 26/1, giá vàng trong nước đi ngang so với phiên trước. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ, vàng miếng tiếp tục được niêm yết phổ biến trong khoảng 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. So với rạng sáng ngày 25/1, mặt bằng giá gần như không thay đổi.

Cùng xu hướng này, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giữ nguyên biểu giá vàng miếng, với chiều mua vào ở mức 171,5 triệu đồng/lượng và chiều bán ra đạt 174,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng sáng ngày 26/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận xu hướng đi ngang tại hầu hết các thương hiệu lớn. Vàng nhẫn SJC hiện được giao dịch quanh mức 170,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 173 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều so với rạng sáng hôm qua. Tại DOJI, giá vàng nhẫn tiếp tục được niêm yết ở mức 170 triệu đồng/lượng mua vào và 173 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với phiên trước.

Trong khi đó, PNJ duy trì vùng giá 170 - 173 triệu đồng/lượng cho vàng nhẫn, đi ngang ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu cũng không nằm ngoài xu hướng chung khi giá mua vào giữ ở mức 171,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra 174,3 triệu đồng/lượng, không có điều chỉnh so với phiên trước đó. Tương tự, Tập đoàn Phú Quý đang giao dịch vàng nhẫn trong khoảng 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng, tiếp tục đi ngang so với rạng sáng ngày 25/1.

Giá vàng thế giới

Rạng sáng 26/1, giá vàng thế giới neo ở quanh 4.988 USD/ounce, quy đổi tương đương khoảng 158,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước xấp xỉ 15,7 triệu đồng/lượng. Trước đó, trong phiên cuối tuần, kim loại quý này đã bứt tốc mạnh, có thời điểm áp sát ngưỡng 5.000 USD/ounce khi lập đỉnh 4.989,88 USD, trước khi lùi nhẹ và tích lũy quanh vùng 4.980 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đánh giá về xu hướng ngắn hạn, ông Rich Checkan - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International cho rằng, vàng vẫn đang trong nhịp tăng chủ đạo, dù khả năng điều chỉnh kỹ thuật có thể xuất hiện ở một thời điểm nào đó. Theo ông, căng thẳng địa chính trị leo thang, những lo ngại xoay quanh tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với định giá cao của thị trường cổ phiếu và đà tăng của nhóm hàng hóa, tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn và triển vọng đi lên của vàng.

Cùng quan điểm, ông James Stanley - chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com nhận định, mốc 5.000 USD/ounce có thể khiến đà tăng chậm lại hoặc tạo nhịp điều chỉnh ngắn hạn, song chưa có dấu hiệu cho thấy lực mua đã suy yếu. Diễn biến hồi phục khá vững khi giá lùi về vùng 4.900 USD/ounce được xem là tín hiệu cho thấy dư địa tăng của vàng vẫn còn đáng kể.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Colin Cieszynski - chiến lược gia thị trường tại SIA Wealth Management cho rằng, về mặt kỹ thuật, vàng có thể cần một khoảng “nghỉ chân” sau khi lần đầu tiếp cận mốc 5.000 USD/ounce. Dù vậy, ông nhấn mạnh các động lực trung và dài hạn đã đẩy giá vàng tăng mạnh trong nhiều năm qua vẫn chưa thay đổi, trong khi những yếu tố ngắn hạn chỉ đóng vai trò chất xúc tác bổ sung.

Trong bối cảnh thị trường dần chấp nhận kịch bản vàng chinh phục mốc 5.000 USD/ounce, ngưỡng giá từng bị xem là khó xảy ra, Ngân hàng Bank of America (BofA) đã nâng mục tiêu giá vàng ngắn hạn lên tới 6.000 USD/ounce, mức dự báo lạc quan nhất trong nhóm các tổ chức tài chính lớn. Theo BofA, điều kiện tài chính thắt chặt và mức độ nhạy cảm cao của thị trường đối với rủi ro lợi nhuận khiến vàng tiếp tục là công cụ phòng ngừa rủi ro quan trọng, với tiềm năng tăng trưởng đáng chú ý trong năm 2026.

Tuần này, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed. Dù khả năng điều chỉnh lãi suất trước tháng 6 không được đánh giá cao, giới đầu tư vẫn theo dõi sát các tín hiệu về sự phân hóa trong quan điểm bỏ phiếu cũng như thông điệp của Chủ tịch Jerome Powell tại buổi họp báo.