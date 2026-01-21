Giá vàng hôm nay ngày 21/1: Giá vàng trong nước tiếp tục đà tăng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 20/1 tiếp tục tăng tại nhiều thương hiệu lớn, trong khi giá vàng thế giới duy trì ở vùng cao kỷ lục.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 20/1, giá vàng trong nước tiếp tục tăng so với phiên trước, đưa mặt bằng giao dịch lên vùng cao mới. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, SJC và PNJ, giá mua - bán vàng miếng phổ biến trong khoảng 164,1 - 166,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng ngày 19/1.

Cùng diễn biến này, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh giá vàng miếng lên mức 163,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 166,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với phiên trước, giá mua tăng 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán tăng 1,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước cập nhật đến sáng ngày 21/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận đà tăng tại hầu hết các thương hiệu lớn. Vàng nhẫn SJC hiện được giao dịch quanh mức 161 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 161 triệu đồng/lượng mua vào và 164 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó, PNJ điều chỉnh giá vàng nhẫn lên 161 - 164 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1 triệu đồng/lượng so với rạng sáng hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng cao hơn, với giá mua vào đạt 163,1 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 166,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Tương tự, Tập đoàn Phú Quý tiếp tục giao dịch vàng nhẫn trong vùng 161,5 - 164,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh hơn 60 USD/ounce, hiện giao dịch quanh mức 4.763 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 151,5 triệu đồng/lượng, đánh dấu kỷ lục cao nhất từ trước đến nay của thị trường vàng quốc tế.

Diễn biến giá vàng thế giới. Nguồn: Kitco.

Đà tăng mạnh của vàng diễn ra trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, khi tâm lý né tránh rủi ro lan rộng trên thị trường tài chính toàn cầu. Riêng hợp đồng vàng giao tháng 2 đã tăng 157 USD, lên mức 4.752 USD/ounce. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 79%.

Diễn biến căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm thuế quan với 8 quốc gia châu Âu liên quan đến tranh chấp về quyền kiểm soát Greenland, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột thương mại xuyên Đại Tây Dương. Bên cạnh đó, bất ổn tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran, cùng những bất định quanh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục củng cố tâm lý phòng thủ của giới đầu tư.

Ngoài ra, các ngân hàng trung ương vẫn duy trì mua vàng với quy mô lớn trong chiến lược đa dạng hóa dự trữ, trong khi những lo ngại về nợ công Mỹ, tính bền vững tài khóa và mức độ độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng góp phần hỗ trợ giá vàng. Một số dự báo cho rằng mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2026 không còn quá xa.