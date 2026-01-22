Giá vàng trưa ngày 22/1: Giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm

(TBTCO) - Giá vàng trong nước trưa 22/1 đồng loạt quay đầu giảm tại hầu hết các thương hiệu lớn, với mức điều chỉnh phổ biến từ 500.000 đến gần 2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước

Đến trưa ngày 22/1, giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm giá sau khi duy trì đà tăng trong buổi sáng. Ghi nhận của phóng viên tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, SJC và PNJ cho thấy, giá vàng miếng đang được giao dịch phổ biến trong khoảng 166,7 - 168,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. So với rạng sáng cùng ngày, mức giá này đã giảm 1,8 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều với diễn biến chung, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng hạ giá vàng miếng xuống còn 166 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 168,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với buổi sáng, giá mua tại đây giảm 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán giảm 1,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng cập nhật đến trưa ngày 22/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng được điều chỉnh về mức 166,7 triệu đồng/lượng mua vào và 168,7 triệu đồng/lượng bán ra, tương ứng mức giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước cũng ghi nhận xu hướng giảm giá tại hầu hết các thương hiệu lớn trong phiên trưa nay. Vàng nhẫn SJC hiện được giao dịch quanh mức 164,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 167,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với rạng sáng. Trong khi đó, DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cho cả hai chiều.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh về vùng 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Riêng Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giảm nhẹ hơn, với giá mua vào đạt 166 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 169 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với trước đó.

Tương tự, Tập đoàn Phú Quý tiếp tục giao dịch vàng nhẫn trong khoảng 164,7 - 167,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với rạng sáng cùng ngày.

Giá vàng thế giới

Tính đến 12 giờ trưa ngày 22/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.796 USD/ounce, giảm 35 USD so với rạng sáng cùng ngày. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng quốc tế tương đương khoảng 146,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước gần 22,6 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới cập nhật đến 12 giờ trưa ngày 22/1 (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá vàng giao ngay từng leo lên mức đỉnh 4.887,82 USD/ounce. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, kim loại quý này đã tăng hơn 11%, nối dài đà tăng mạnh sau khi bật tăng tới 64% trong năm 2025, trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn duy trì ở mức cao.

Trên cơ sở xu hướng này, Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng vào cuối năm 2026 lên 5.400 USD/ounce, cao hơn đáng kể so với mức 4.900 USD/ounce đưa ra trước đó. Ngân hàng này cho rằng, khu vực tư nhân và các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi đang đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ sang vàng nhằm phòng ngừa rủi ro chính sách toàn cầu.

Trong báo cáo phát hành ngày thứ Tư, Goldman Sachs nhận định: “Chúng tôi giả định rằng các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục thuộc khu vực tư nhân, nhóm đã thúc đẩy đà tăng vượt dự báo của giá vàng sẽ không bán ra lượng vàng nắm giữ trong năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc mặt bằng khởi điểm cho dự báo giá được nâng lên.”

Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng kỳ vọng, lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ đạt bình quân khoảng 60 tấn trong năm 2026, khi các nền kinh tế mới nổi tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Cùng quan điểm, Commerzbank gần đây đã nâng dự báo giá vàng lên 4.900 USD/ounce vào cuối năm nay, với lý do nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.