Giá hồ tiêu có nhịp điều chỉnh nhẹ đầu năm 2026

(TBTCO) - Với kim ngạch đạt trên 1,6 tỷ USD trong năm 2025, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò mặt hàng chủ lực trong nhóm gia vị xuất khẩu của Việt Nam. Bước sang đầu năm 2026, giá hồ tiêu có nhịp điều chỉnh nhẹ, nhưng vẫn neo ở mức cao do nguồn cung hạn chế.

Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu lập kỷ lục trong năm 2025

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), năm 2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 247.482 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt trên 1,6 tỷ USD, tăng hơn 26% so với năm 2024. Đây là mức kim ngạch cao nhất từ trước đến nay của ngành, dù sản lượng xuất khẩu giảm.

Yếu tố hỗ trợ chính đến từ giá xuất khẩu, khi giá bán tiêu đen lẫn tiêu trắng đều tăng mạnh. Cụ thể, giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 6.607 USD/tấn, tăng hơn 36%, tiêu trắng khoảng 8.629 USD/tấn, tăng 33,6%.

Xét về thị trường xuất khẩu, năm 2025, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam với khoảng 117.307 tấn, tương đương 47,4% tổng lượng xuất khẩu, tăng 9,4% so với năm 2024.

Năm 2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 247.482 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt trên 1,6 tỷ USD. Ảnh tư liệu

Các thị trường chủ lực khác gồm UAE với 22.232 tấn (tăng 35,6%), Trung Quốc 19.923 tấn (tăng 88%) và Ấn Độ 12.499 tấn (tăng 17,7%). Đây là các nước đóng vai trò động lực tăng trưởng chính của toàn khu vực. Thị trường châu Phi tuy quy mô nhỏ, nhưng đạt 14.642 tấn, chiếm 5,9% tổng lượng xuất khẩu, tăng nhẹ so với năm 2024, tập trung chủ yếu tại các thị trường truyền thống như Ai Cập và Bắc Phi.

Đánh giá về thị trường xuất khẩu hồ tiêu năm 2025, bà Hoàng Thị Liên - Chủ tịch VPSA nhấn mạnh, bên cạnh yếu tố giá, sự nỗ lực của các doanh nghiệp cũng góp phần tạo nên kết quả tích cực. Năm 2025 được đánh giá là một năm thực sự khó khăn đối với ngành hồ tiêu, do Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam - ghi nhận mức giảm mạnh, nhiều nhà nhập khẩu “án binh bất động” vì thuế đối ứng của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam.

Đứng trước thử thách lớn đến từ thị trường xuất khẩu số 1, các doanh nghiệp đã kịp thời thích ứng, thay đổi chiến lược, chủ động đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường truyền thống và tìm kiếm đối tác mới. Chính sự dịch chuyển này đã tạo nên gam màu sáng cho "bức tranh" xuất khẩu hồ tiêu trong năm 2025, với kết quả ngoài mong đợi.

Giá khó bật tăng mạnh trong thời gian ngắn

Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (IPC) ước tính, sản lượng tiêu toàn cầu năm 2026 sẽ đạt hơn 530.400 tấn, dù cao hơn khoảng 10.000 tấn so với sản lượng năm 2025, nhưng lại thấp hơn khoảng 21.000 tấn so với sản lượng điều chỉnh năm 2024. Ngoài ra, lượng tồn kho còn khoảng 205.450 tấn. Tổng lượng tiêu thụ năm 2026 dự kiến đạt 735.878 tấn.

VPSA dự báo, sản lượng vụ tiêu năm 2026 giảm khoảng 15 - 20% so với năm 2025, do mùa vụ thu hoạch 2026 gặp nhiều bất lợi về thời tiết. Giai đoạn đầu năm ghi nhận khô hạn kéo dài tại nhiều vùng trọng điểm như Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, làm giảm khả năng phân hóa mầm hoa và tỷ lệ đậu trái. Sang mùa mưa, mưa lớn và độ ẩm cao lại làm gia tăng bệnh thối rễ, nấm phytophthora tại các vườn già, ảnh hưởng tiêu cực đến sinh trưởng và sức cây cho vụ sau.

Doanh nghiệp chú trọng vào chế biến sâu để gia tăng giá trị VPSA cho biết, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong 2 năm gần đây không chỉ bởi giá tăng, mà còn nhờ doanh nghiệp chú trọng chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm nhằm giảm thiểu rủi ro từ biến động giá và giữ vững thị phần tại các thị trường cao cấp. Các chuyên gia cho rằng, thị trường hạt tiêu thế giới trong giai đoạn 2025 - 2026 tiếp tục diễn biến theo hướng thận trọng. Sản lượng giảm trong năm 2025 có thể tạo áp lực tăng giá, trong khi triển vọng phục hồi thị trường trong năm 2026 vẫn phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết.

Ghi nhận tại các vùng trồng trọng điểm trên cả nước, giá hồ tiêu ngày 20/1/2026 dao động phổ biến khoảng 147.500 - 148.500 đồng/kg, giảm nhẹ so với đầu tháng và đi ngang so với phiên liền trước. Đây được xem là vùng giá “cân bằng tạm thời” của thị trường sau khi đánh mất mốc 150.000 đồng/kg.

Theo giới kinh doanh, đà giảm mạnh trong tuần trước khiến tâm lý bán tháo không còn chiếm ưu thế. Nông dân và đại lý hiện chỉ bán ra cầm chừng, chờ giá phục hồi tốt hơn. Trong khi đó, thương lái và doanh nghiệp xuất khẩu cũng chưa vội gom hàng, do nhu cầu giao dịch đầu tuần vẫn ở mức thấp.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại một số quốc gia sản xuất lớn có xu hướng điều chỉnh nhẹ, khiến giá xuất khẩu của Việt Nam cũng chịu áp lực giảm theo. Tuy nhiên, mặt bằng giá xuất khẩu vẫn đang ở mức khá cao so với nhiều năm trước, góp phần hỗ trợ giá nội địa.

Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, giá hồ tiêu trong nước có thể tiếp tục đi ngang hoặc biến động nhẹ trong biên độ hẹp. Nếu lực cầu xuất khẩu cải thiện trong các phiên tới, đặc biệt khi các hợp đồng giao tháng 2 được đàm phán trở lại, thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật. Ngược lại, áp lực bán cận Tết Nguyên đán vẫn là yếu tố rủi ro, khiến giá khó bật tăng mạnh trong thời gian ngắn.