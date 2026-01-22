Giá vàng hôm nay ngày 22/1: Giá vàng lập mặt bằng mới ở ngưỡng 170 triệu đồng

(TBTCO) - Thị trường vàng trong nước ghi nhận đà tăng mạnh trong sáng ngày 22/1, khi giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng từ 3,9 - 4,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 22/1, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh so với phiên trước, đưa mặt bằng giao dịch lên vùng cao mới. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, SJC và PNJ, giá mua - bán vàng miếng phổ biến trong khoảng 168,5 - 170,5 triệu đồng/lượng, tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng ngày 21/1.

Cùng diễn biến này, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh giá vàng miếng lên mức 168 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 170 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với phiên trước, giá mua tăng 4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán tăng 3,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng sáng ngày 22/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá vàng miếng lên 167,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 170 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 3,9 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận đà tăng mạnh tại hầu hết các thương hiệu lớn. Vàng nhẫn SJC hiện được giao dịch quanh mức 165,9 triệu đồng/lượng mua vào và 168,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 165 triệu đồng/lượng mua vào và 168 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều. Trong khi đó, PNJ điều chỉnh giá vàng nhẫn lên 165 - 168 triệu đồng/lượng, cũng tăng 4 triệu đồng/lượng so với rạng sáng hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng cao hơn, với giá mua vào đạt 167 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 170 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Tương tự, Tập đoàn Phú Quý tiếp tục giao dịch vàng nhẫn trong vùng 166 - 169 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.

Giá vàng thế giới

Rạng sáng 22/1, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.831 USD/ounce, tăng khoảng 70 USD so với phiên trước và lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.800 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), giá vàng quốc tế tương đương khoảng 153,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước gần 16,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới. Nguồn: Kitco.

Đà tăng mạnh của vàng được thúc đẩy bởi những căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt liên quan tới các động thái của Mỹ quanh vấn đề Greenland, làm dấy lên nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, những bất ổn trên thị trường nợ công Nhật Bản cũng làm gia tăng lo ngại về rủi ro lan rộng sang hệ thống tài chính toàn cầu.

Một yếu tố hỗ trợ quan trọng khác đến từ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương. Ngân hàng Quốc gia Ba Lan đã phê duyệt kế hoạch mua thêm 150 tấn vàng, trong khi ngân hàng trung ương Bolivia nối lại hoạt động tích lũy vàng cho dự trữ ngoại hối.

Theo đánh giá của các chuyên gia tại BNP Paribas, giá vàng đang được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố kết hợp, bao gồm chính sách thuế quan mới của Mỹ, lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và triển vọng lãi suất. Trước đó, một số tổ chức quốc tế từng dự báo giá vàng có thể tiến tới mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026.

Thị trường hiện cũng đang theo dõi sát các tín hiệu chính sách từ Mỹ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2026 ở Davos, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - châu Âu xuất hiện thêm nhiều yếu tố bất định liên quan đến vấn đề Greenland.