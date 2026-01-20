Giá vàng hôm nay ngày 20/1: Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng cao

(TBTCO) - Giá vàng sáng 20/1 tăng mạnh ở cả hai phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn, trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục đi lên.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 20/1, giá vàng trong nước đồng loạt bật tăng mạnh so với phiên trước, đưa mặt bằng giao dịch lên vùng cao mới. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, SJC và PNJ, giá mua - bán vàng miếng phổ biến trong khoảng 163 - 165 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với rạng sáng ngày 19/1.

Cùng xu hướng này, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh giá vàng miếng lên mức 162 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 165 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với phiên trước, giá mua tăng 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán tăng 2,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước đến thời điểm sáng ngày 20/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận mức tăng mạnh tại hầu hết các thương hiệu lớn. Vàng nhẫn SJC hiện được giao dịch quanh mức 159,7 triệu đồng/lượng mua vào và 162,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 160 triệu đồng/lượng mua vào và 163 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó, PNJ điều chỉnh giá vàng nhẫn lên khoảng 160 - 163 triệu đồng/lượng, cũng tăng 2 triệu đồng/lượng so với rạng sáng hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng nhẹ hơn, với giá mua vào đạt 161,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 164,5 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Tương tự, Tập đoàn Phú Quý tiếp tục giao dịch vàng nhẫn trong vùng 160 - 163 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.

Diễn biến này cho thấy giá vàng trong nước đang bước vào nhịp tăng mạnh trong những ngày đầu tuần, khi cả vàng miếng và vàng nhẫn đều đồng loạt điều chỉnh lên mặt bằng cao hơn so với các phiên trước.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 20/1 tăng mạnh lên quanh 4.672,7 USD/ounce, tương đương khoảng 149,1 triệu đồng/lượng theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí). So với 24 giờ trước, giá vàng đã tăng 74,7 USD/ounce, tương ứng 1,63%, và tăng tới 316,8 USD/ounce, tương đương 7,28% trong vòng một tháng. Tuy vậy, mức giá này vẫn thấp hơn khoảng 13,9 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đà tăng của kim loại quý đang được hỗ trợ bởi những căng thẳng địa chính trị leo thang trở lại cuối tuần qua. Nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng đã đẩy giá vàng lên các mức cao kỷ lục mới.

Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể áp thuế 10%, thậm chí 25%, đối với hàng hóa từ nhiều quốc gia châu Âu như Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan nhằm gây sức ép liên quan đến vấn đề Greenland. Động thái này nhanh chóng vấp phải phản ứng từ Nghị viện châu Âu, khi các nghị sĩ tuyên bố đóng băng việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại đạt được với Mỹ và kêu gọi các biện pháp trả đũa. Nguy cơ bùng phát chiến tranh thương mại mới đang tạo áp lực lên đồng USD, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Theo các chuyên gia, thị trường hiện ngày càng nhạy cảm với rủi ro chính sách hơn là chỉ tập trung vào lạm phát hay tăng trưởng. Thuế quan không chỉ làm gián đoạn thương mại mà còn đe dọa chuỗi cung ứng, lợi nhuận doanh nghiệp và triển vọng kinh tế trung hạn. Khi rủi ro leo thang, dòng vốn phòng thủ thường dịch chuyển sớm, giúp vàng trở thành tài sản cân bằng rủi ro trong danh mục đầu tư.

Trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn nhiều bất ổn, giới phân tích nhận định sức hấp dẫn của vàng với vai trò “hầm trú ẩn” có thể tiếp tục được củng cố. Ông David Morrison - Chuyên gia Phân tích Thị trường Cấp cao tại Trade Nation cho rằng, nhu cầu phòng thủ đang lấn át các yếu tố bất lợi đối với kim loại quý, nhất là khi thị trường dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ít nhất đến tháng 6. Dù kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất cuối năm 2026 đã suy yếu, vàng vẫn duy trì đà tăng nhờ sự sụt giảm niềm tin vào các tài sản Mỹ và xu hướng điều chỉnh đánh giá rủi ro trên toàn cầu.