Ngày 26/1: Giá cà phê vượt ngưỡng 100.000 đồng/kg, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (26/1) không ghi nhận biến động mới so với ngày hôm qua. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 100.500 - 101.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng duy trì ổn định.

Giá cà phê neo cao

Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 100.500 - 101.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk không biến động so với ngày hôm qua, duy trì ở mức 101.000 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 100.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 100.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London bật tăng mạnh mẽ trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng mạnh 176 USD/tấn, lên mức 4.332 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng tăng 77 USD/tấn, đạt mức 3.898 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận phiên tăng giá liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 đảo chiều tăng nhẹ 3,2 cent/lb, đạt mức 350,9 cent/lb. Tương tự, hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng tăng nhẹ 2,25 cent/lb, đạt mức 315,95 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil ghi nhận tăng đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 433,15 cent/lb, tăng nhẹ 0,85 cent/lb so với hôm qua. Kỳ giao hàng tháng 12/2026 cũng tiếp tục tăng nhẹ 3,0 cent/lb, lên mức 384,65 cent/lb.

Giá tiêu duy trì ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay không biến động. Hiện hồ tiêu trong nước duy trì ổn định quanh ngưỡng 148.000 - 150.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu giao dịch ở mức 148.500 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh thu mua hồ tiêu với giá 149.000 đồng/kg; Lâm Đồng giao dịch ở mốc 149.000 đồng/kg; Đắk Lắk, ở mốc 150.000 đồng/kg. Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 148.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không ghi nhận biến động mới. Các thị trường đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.641 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok đạt mức 9.141 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.