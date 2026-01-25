Ngày 25/1: Giá thép và quặng sắt kỳ hạn duy trì đà tăng

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay (25/1) duy trì đà tăng nhờ biên lợi nhuận của các nhà máy thép Trung Quốc vẫn ở mức tương đối thuận lợi. Trong nước, thị trường giữ nguyên giá bán.

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay duy trì đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,46% (14 Nhân dân tệ) lên mức 3.089 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,2% (1,5 Nhân dân tệ) lên mức 801,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,41 USD lên mức 104,05 USD/tấn.

So với cuối tuần trước, giá thép thanh Thượng Hải, quặng sắt Đại Liên và Singapore thay đổi tương ứng giảm 2%, giảm 3,7% và giảm 2,2%.

Giá quặng sắt đã chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp, nhích nhẹ trở lại khi giá của một số nguyên liệu sản xuất khác duy trì mức thấp đã giúp giảm bớt áp lực chi phí cho các nhà máy thép, qua đó cho phép họ mua thêm nguyên liệu đầu vào.

Hợp đồng quặng sắt giao dịch nhiều nhất tháng 5/2026 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc kết thúc phiên giao dịch buổi sáng tăng 1,21% lên mức 795 Nhân dân tệ (114,16 USD)/tấn. Tuy nhiên, hợp đồng này vẫn giảm 2,82% trong cả tuần.

Các mặt hàng thép chuẩn trên Sàn giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE) đồng loạt mạnh lên. Thép thanh tăng 0,58%, thép cuộn cán nóng tăng 0,52%, thép dây tăng 0,38%, trong khi thép không gỉ đi ngang, không thay đổi.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá bán lẻ thép xây dựng trong nước hôm nay bình ổn trở lại ở nhiều doanh nghiệp.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.