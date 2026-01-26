Ngày 26/1: Giá thép hồi phục, quặng sắt chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp

Giá thép trên sàn giao dịch hôm nay (26/1) hồi phục nhẹ sau chuỗi phiên điều chỉnh liên tiếp, trong khi đó, giá quặng sắt đã chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp nhờ áp lực chi phí nguyên liệu đầu vào được xoa dịu, tạo điều kiện cho các nhà máy duy trì biên lợi nhuận.

Giá thép trên sàn giao dịch hôm nay hồi phục. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,46%, tương đương 14 Nhân dân tệ, chốt ở mức 3.089 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn trên Sàn Đại Liên nhích nhẹ 0,2%, đạt mức 801,5 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 cũng ghi nhận mức tăng 0,41 USD, lên 104,05 USD/tấn.

Đáng chú ý, hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2026 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) có thời điểm tăng 1,21% trong phiên sáng. Sự phục hồi này đến từ việc giá các nguyên liệu khác như than luyện cốc và than cốc duy trì ở mức thấp, giúp giảm áp lực chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất

Về phía nguồn cung, dữ liệu từ Mysteel cho thấy một số nhà máy thép quy mô nhỏ tại Guangzhou và Quảng Đông dự kiến tạm ngừng sản xuất vào cuối tháng 1 để nghỉ Tết Nguyên đán và chỉ hoạt động trở lại từ tháng 3. Theo phân tích từ ANZ, dù lĩnh vực bất động sản Trung Quốc vẫn gặp khó khăn, nhưng kỳ vọng vào đầu tư cơ sở hạ tầng và năng lượng sẽ là động lực bù đắp nhu cầu thép trong năm 2026.

Thị trường trong nước

Ở thị trường trong nước, giá thép xây dựng hôm nay tiếp tục giữ ổn định. Theo dữ liệu từ SteelOnline, mặt bằng giá thép không ghi nhận biến động mới sau giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.