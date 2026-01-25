Ngày 25/1: Giá heo hơi tiếp tục duy trì đà tăng mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (25/1) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ phục vụ Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi nguồn cung vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Đáng chú ý, giá heo hơi miền Bắc đã chính thức chạm mốc 80.000 đồng/kg, mức cao nhất kể từ đầu năm 2026 đến nay.

Giá heo hơi hôm nay chạm đỉnh cao nhất tháng. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục điều chỉnh tăng tại nhiều địa phương. Sau nhịp tăng thêm 1.000 đồng/kg, Hà Nội và Bắc Ninh đã chính thức chạm mốc 80.000 đồng/kg, trở thành hai địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước ở thời điểm hiện tại.

Cùng ghi nhận xu hướng đi lên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai và Điện Biên hiện giao dịch quanh mức 79.000 đồng/kg, cho thấy vùng giá cao đang được mở rộng thay vì chỉ tập trung cục bộ. Ở chiều thấp hơn, Lai Châu và Sơn La tiếp tục giữ mức 77.000 đồng/kg, song đây cũng đã là mức giá rất cao so với mặt bằng các năm trước.

Nhìn chung, giá heo hơi miền Bắc hiện phổ biến trong khoảng 77.000 - 80.000 đồng/kg, phản ánh rõ sức nóng của thị trường khi bước vào những ngày cao điểm trước Tết Nguyên đán.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay cũng ghi nhận điều chỉnh tăng ở nhiều địa phương. Thanh Hóa và Nghệ An hiện đang thu mua heo hơi ở mức 78.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh theo sát với mức 77.000 đồng/kg, trong khi Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giao dịch quanh 76.000 đồng/kg.

Một số địa phương như Huế, Gia Lai và Lâm Đồng chưa ghi nhận biến động mới, giá vẫn giữ ổn định so với phiên trước. Dù vậy, mặt bằng chung toàn khu vực đã được kéo lên vùng 75.000 - 78.000 đồng/kg, cho thấy đà tăng đang lan tỏa khá đồng đều.

Diễn biến này cho thấy miền Trung - Tây Nguyên không còn độ trễ lớn so với miền Bắc như những đợt tăng trước, nhất là trong bối cảnh sức mua thịt heo cho chế biến, giết mổ phục vụ Tết đang tăng dần.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay biến động nhẹ hơn so với hai khu vực còn lại. Một số địa phương điều chỉnh tăng như An Giang và Cà Mau cùng đạt 73.000 đồng/kg, Cần Thơ tăng lên 74.000 đồng/kg. Trong khi đó, phần lớn các tỉnh, thành còn lại tiếp tục giữ giá đi ngang.

Theo khảo sát, giá heo hơi miền Nam hiện dao động trong khoảng 73.000 - 76.000 đồng/kg. Dù không tăng mạnh, nhưng việc duy trì mặt bằng giá cao trong nhiều phiên liên tiếp cho thấy nguồn cung ra thị trường vẫn khá thận trọng, nhất là ở các trại nuôi chờ bán cận Tết./.