Khởi đầu kỷ nguyên mới với tinh thần hành động

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp:

(TBTCO) - Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp.

Phiên bế mạc Đại hội trong chiều 23/1, dưới sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đã thông qua những quyết sách lịch sử, mở ra tầm nhìn chiến lược cho đất nước trong giai đoạn mới, gắn với tinh thần hành động khẩn trương, hiệu quả.

Tinh thần nêu gương và cam kết hành động

Một trong những nội dung quan trọng nhất của Đại hội là công tác nhân sự và thông qua các văn kiện của Đại hội. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí (180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết). Đây là đội ngũ cán bộ tiêu biểu cho hơn 5,6 triệu đảng viên, hội đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để gánh vác trọng trách trong nhiệm kỳ mới.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn báo cáo tại Đại hội trong phiên bế mạc, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu 19 đồng chí tham gia Bộ Chính trị khóa XIV. Với sự thống nhất tuyệt đối, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đã được bầu tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cũng đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí. Trong đó, 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu; 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cũng đã bầu 23 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII được bầu tái cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, phát biểu ra mắt Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước Đảng, trước Nhân dân. "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của cách mạng, của Nhân dân" - Tổng Bí thư Tô Lâm cam kết.

Thông điệp xuyên suốt của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là "hành động". Tổng Bí thư nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ làm việc với tinh thần nêu gương cao nhất; nói đi đôi với làm, làm đến cùng; làm việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt. Công tác cán bộ sẽ được đổi mới mạnh mẽ theo phương châm "đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm", kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống những người cơ hội, né tránh trách nhiệm, nói không đi đôi với làm.

Đồng thời, Đại hội cũng dành những tình cảm trân trọng, tri ân sâu sắc đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử, những người đã cống hiến trí tuệ và tâm huyết để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

Xác lập mô hình tăng trưởng mới để đạt mục tiêu tăng trưởng cao

Với sự đồng thuận tuyệt đối (100% đại biểu biểu quyết tán thành), Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nghị quyết không chỉ tổng kết 40 năm đổi mới - một quá trình được đánh giá là sự nghiệp sáng tạo vĩ đại mang tầm vóc lịch sử - mà còn xác lập những mục tiêu phát triển đầy tham vọng và mạnh mẽ.

Mục tiêu tổng quát được xác định là: Kiên quyết, kiên trì giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới. Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Đại hội đề ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cụ thể cho giai đoạn 2026 - 2030 với mức phấn đấu rất cao: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP.

Nghị quyết nêu 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030, trong đó nhấn mạnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, bảo đảm quan điểm lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và không ngừng nâng cao đời sống, hạnh phúc của Nhân dân; tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Để đạt được tốc độ tăng trưởng bứt phá, Nghị quyết xác định rõ yêu cầu phải xác lập mô hình tăng trưởng mới. Mô hình mới có mục tiêu là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Việt Nam sẽ tập trung phát triển các phương thức sản xuất mới chất lượng cao như kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, sẽ ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp, công nghệ chiến lược, trọng tâm là chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), coi đây là nền tảng cho lực lượng sản xuất mới.

Đại hội đã xác định 3 đột phá chiến lược cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ này. Đó là đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển; tập trung chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng dụng nhân tài; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội…