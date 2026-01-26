Ngày 26/1: Giá dầu thế giới tăng gần 3% trong phiên đầu tuần

Giá dầu thế giới hôm nay (26/1) tăng gần 3% trong phiên đầu tuần, vươn lên mức cao nhất hơn một tuần khi lo ngại nguồn cung và địa chính trị dịu bớt. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 65,87 USD/thùng, tăng 2,83%; giá dầu WTI ở mốc 61,07 USD/thùng, tăng 2,88%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng gần 3%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 26/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 65,87 USD/thùng, tăng 2,83% (tương đương tăng 1,81 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 61,07 USD/thùng, tăng 2,88% (tương đương tăng 1,71 USD/thùng).

Trên thị trường thế giới, giá dầu tiếp tục tăng mạnh gần 3%, vươn lên mức cao nhất trong hơn một tuần kể từ ngày 14/1. đà tăng chủ yếu xuất phát từ việc Mỹ gia tăng sức ép đối với Iran thông qua các lệnh trừng phạt mới nhắm vào hoạt động vận chuyển dầu, đồng thời tuyên bố sẽ điều động thêm lực lượng quân sự tới Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Bước sang đầu tuần, giá dầu mở cửa trong sắc xanh khi những lo ngại trước mắt về khả năng gián đoạn nguồn cung từ iran tạm thời hạ nhiệt, giúp tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn. bên cạnh đó, việc căng thẳng tại trung đông có dấu hiệu lắng xuống phần nào đã thúc đẩy dòng tiền quay trở lại thị trường năng lượng.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định rằng, việc giảm căng thẳng xung quanh Greenland và Iran đã khiến phần bù rủi ro địa chính trị trên thị trường dầu thu hẹp đáng kể, qua đó tạo áp lực điều chỉnh ngắn hạn lên giá dầu./.