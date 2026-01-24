Ngày 24/1: Giá dầu thế giới bật tăng mạnh gần 3%

Giá dầu thế giới hôm nay (24/1) tăng mạnh gần 3%, chịu tác động từ căng thẳng Mỹ - Iran và sự cố gián đoạn nguồn cung tại Kazakhstan. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 65,94 USD/thùng, tăng 2,93%; giá dầu WTI ở mốc 59,52 USD/thùng, tăng 3,03%.

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 24/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 65,94 USD/thùng, tăng 2,93% (tương đương tăng 1,88 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,52 USD/thùng, tăng 3,03% (tương đương tăng 1,80 USD/thùng).

Giá dầu thế giới bật tăng trong phiên giao dịch ngày hôm nay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đưa ra những cảnh báo cứng rắn nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu, trong bối cảnh Kazakhstan đang đối mặt với sự cố gián đoạn sản xuất.

Trước đó, giá dầu đã tăng trong những phiên đầu tuần sau các động thái của Tổng thống Donald Trump liên quan tới Greenland, nhưng quay đầu giảm khoảng 2% trong ngày thứ Năm khi ông hạ giọng về các biện pháp áp thuế đối với châu Âu và loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự.

Theo số liệu của OPEC, với sản lượng khoảng 3,2 triệu thùng/ngày, Iran hiện là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ tư trong khối, sau Saudi Arabia, Iraq và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Iran đồng thời là một trong những nhà cung cấp dầu quan trọng cho Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới.

Ở một diễn biến khác, Tập đoàn Chevron cho biết, sản lượng tại mỏ dầu Tengiz ở Kazakhstan một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới vẫn chưa thể khôi phục sau khi liên doanh Tengizchevroil do Chevron đứng đầu thông báo dừng hoạt động hôm thứ Hai do xảy ra hỏa hoạn.

Ngân hàng JP Morgan nhận định, mỏ Tengiz chiếm gần một nửa tổng sản lượng dầu của Kazakhstan có thể tiếp tục ngừng hoạt động đến hết tháng. Theo đó, sản lượng dầu thô của Kazakhstan trong tháng 1 nhiều khả năng chỉ đạt trung bình 1 - 1,1 triệu thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với mức thông thường khoảng 1,8 triệu thùng/ngày./.