Ngày 26/1: Giá bạc trong nước và thế giới giữ đà tăng mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (26/1) đồng loạt tăng mạnh, thiết lập mức cao kỷ lục mới. Cụ thể, giá bạc trong nước tăng ở cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.315.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.344.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 103,07 USD/ounce.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.882.000 đồng/lượng (mua vào) và 4.002.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng ở cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.315.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.344.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 3.316.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.350.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.710.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.716.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 26/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 3.315.000 3.344.000 3.316.000 3.350.000 1 kg 88.388.000 89.186.000 88.440.000 89.337.000 Bạc 99.99 1 lượng 3.322.000 3.352.000 3.324.000 3.354.000 1 kg 88.594.000 89.398.000 88.636.000 89.449.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 103,07 USD/ounce.

Giá bạc tiếp tục tăng mạnh trong nhiều phiên gần đây. Neils Christensen, chuyên gia phân tích của Kitco News, nhận định, đà tăng bứt phá của giá bạc lên mốc 100 USD/ounce phản ánh sức mạnh vượt trội của động lượng thị trường, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư đang lấn át hoàn toàn các yếu tố định giá truyền thống.

Cùng quan điểm, trong báo cáo cập nhật về thị trường kim loại quý, bà Roukaya Ibrahim, chiến lược gia của BCA Research, cho rằng, dù triển vọng dài hạn của bạc vẫn khá tích cực, nhưng nhà đầu tư không nên mua đuổi ở mặt bằng giá hiện nay, bởi nguy cơ xuất hiện các nhịp điều chỉnh sâu đang gia tăng.

Chỉ trong tháng đầu năm, giá bạc đã tăng xấp xỉ 40%, nối tiếp mức tăng gần 150% trong năm 2025. Đà đi lên này được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhu cầu đầu tư tăng mạnh, tiêu thụ công nghiệp cao và nguồn cung vật chất ngày càng thắt chặt.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 26/1/2026: