Ngày 25/1: Giá dầu thế giới phiên cuối tuần tiếp đà tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (25/1) tăng mạnh phiên cuối tuần sau khi Mỹ gia tăng sức ép với Iran và lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 65,87 USD/thùng, tăng 2,83%; giá dầu WTI ở mốc 61,07 USD/thùng, tăng 2,88%.

Giá dầu WTI hôm nay ở mốc 61,07 USD/thùng, tăng 2,88%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 25/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 65,87 USD/thùng, tăng 2,83% (tương đương tăng 1,81 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 61,07 USD/thùng, tăng 2,88% (tương đương tăng 1,71 USD/thùng).

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng gần 3% trong phiên giao dịch ngày hôm nay, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép đối với Iran thông qua các biện pháp trừng phạt mới và động thái quân sự tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Đà tăng của giá dầu chủ yếu xuất phát từ những lo ngại địa chính trị gia tăng tại Trung Đông - khu vực sản xuất dầu mỏ trọng yếu của thế giới.

Theo Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Iran hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ tư trong khối, sau Saudi Arabia, Iraq và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, với sản lượng khoảng 3,2 triệu thùng/ngày. Iran đồng thời là một trong những nhà cung cấp dầu quan trọng cho Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường dầu mỏ còn chịu tác động từ tình hình sản xuất tại Kazakhstan. Theo Chevron, sản lượng khai thác tại mỏ dầu Tengiz - một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn khiến hoạt động khai thác phải tạm dừng từ đầu tuần.

Sự cố này làm trầm trọng thêm những khó khăn của ngành dầu khí Kazakhstan, vốn đang chịu ảnh hưởng từ tình trạng tắc nghẽn tại tuyến xuất khẩu chủ chốt qua Biển Đen, nơi hạ tầng bị hư hại do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Ngân hàng JP Morgan nhận định, mỏ dầu Tengiz chiếm gần một nửa tổng sản lượng dầu của Kazakhstan có thể tiếp tục ngừng hoạt động trong phần còn lại của tháng 1. Theo đó, sản lượng dầu thô của Kazakhstan trong tháng này có khả năng chỉ đạt trung bình 1 - 1,1 triệu thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 1,8 triệu thùng/ngày.

Trước đó, giá dầu thế giới đã tăng trong những phiên đầu tuần sau các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump liên quan đến Greenland, song quay đầu giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi ông rút lại các đe dọa áp thuế đối với châu Âu và loại trừ khả năng hành động quân sự./.