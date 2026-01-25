Ngày 25/1: Giá bạc thiết lập mức cao kỷ lục mới

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (25/1) đồng loạt tăng mạnh, thiết lập mức cao kỷ lục mới. Cụ thể, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.315.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.344.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 103,07 USD/ounce; tăng 4,15 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng mạnh, Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tăng cao, niêm yết ở mức 3.882.000 đồng/lượng (mua vào) và 4.002.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.315.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.344.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 3.316.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.350.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.710.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.716.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 25/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 3.315.000 3.344.000 3.316.000 3.350.000 1 kg 88.388.000 89.186.000 88.440.000 89.337.000 Bạc 99.99 1 lượng 3.322.000 3.352.000 3.324.000 3.354.000 1 kg 88.594.000 89.398.000 88.636.000 89.449.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 103,07 USD/ounce; tăng 4,15 USD so với sáng 24/1.

Giá bạc tiếp tục tăng mạnh, phá đỉnh 100 USD/ounce vào phiên giao dịch cuối tuần.

Theo Bloomberg, những tuyên bố cứng rắn liên quan đến thương mại giữa Mỹ và một số quốc gia châu Âu đang làm dấy lên lo ngại về khả năng gia tăng biến động trên thị trường tài chính. Diễn biến trên thị trường trái phiếu cũng góp phần gia tăng áp lực lên các tài sản rủi ro như bạc.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 25/1/2026: