Ngày 24/1: Giá thép tiếp tục đà tăng, quặng sắt ổn định

Giá thép trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải hôm nay (24/1) tiếp tục đà tăng, trong khi, quặng sắt ổn định khi lượng hàng xuất khẩu tăng từ các công ty khai thác của Úc gây áp lực lên giá. Trong nước, giá thép xây dựng bình ổn.

Giá thép trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải hôm nay tiếp tục đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 9/2026 tăng 6 Nhân dân tệ, lên mức 3.168 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn biến động khó đoán khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa lượng hàng xuất khẩu mạnh mẽ từ các công ty khai thác mỏ của Úc và sự hỗ trợ chính sách tiền tệ của Trung Quốc.

Hợp đồng quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc giảm 0,13% xuống còn 785 Nhân dân tệ/tấn (112,75 USD/tấn).

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2 trên sàn giao dịch Singapore tăng 0,06% lên 103,25 USD/tấn.

Giá thép chuẩn trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải cũng tăng. Thép thanh tăng nhẹ 0,42%, thép cuộn cán nóng tăng 0,21%, thép dây tăng 0,32% và thép không gỉ tăng 1,1%.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá bán lẻ thép xây dựng trong nước hôm nay bình ổn trở lại ở nhiều doanh nghiệp.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.