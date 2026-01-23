Giá vàng hôm nay ngày 23/1: Giá vàng trong nước điều chỉnh giảm sau phiên tăng mạnh

(TBTCO) - Sau phiên tăng mạnh, giá vàng trong nước rạng sáng 23/1 đồng loạt điều chỉnh giảm, trong khi giá vàng thế giới tiếp tục duy trì đà tăng ở ngưỡng cao.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 23/1, giá vàng trong nước đồng loạt đảo chiều giảm sau phiên tăng mạnh trước đó. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, SJC và PNJ, giá vàng miếng được niêm yết phổ biến trong khoảng 167,3 - 169,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với rạng sáng ngày 22/1.

Cùng xu hướng này, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh giá vàng miếng xuống còn 166,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 169,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với phiên trước, mức giảm tương ứng là 900.000 đồng/lượng ở chiều mua và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Diễn biến giá vàng cập nhật đến thời điểm rạng sáng ngày 23/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Bảo Tín Minh Châu cũng hạ giá vàng miếng về 167,3 triệu đồng/lượng mua vào và 169,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận xu hướng giảm tại hầu hết các thương hiệu lớn. Vàng nhẫn SJC hiện được giao dịch quanh mức 165,2 triệu đồng/lượng mua vào và 167,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cho cả hai chiều. Trong khi đó, PNJ cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn xuống vùng 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với rạng sáng hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá vàng nhẫn mua vào ở mức 166,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 169,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Tương tự, Tập đoàn Phú Quý đang giao dịch vàng nhẫn trong vùng giá 165,2 - 168,2 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới tiếp tục ghi nhận nhịp tăng mạnh đạt 4.934,8 USD/ounce. So với 24 giờ trước đó, kim loại quý này tăng khoảng 2,14%, tương đương mức tăng 103,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 157 triệu đồng/lượng (chưa thuế, phí), thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo đánh giá từ thị trường quốc tế, các thông tin chính trị gần đây chỉ tạo tác động ngắn hạn, trong khi xu hướng tăng của vàng vẫn được hỗ trợ bởi vai trò tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế - địa chính trị còn nhiều bất định. Giá vàng đã tăng mạnh trong năm trước và tiếp tục duy trì đà tăng từ đầu năm nay.

Ở thời điểm hiện tại, giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, với kỳ vọng cơ quan này sẽ giữ nguyên mặt bằng lãi suất. Trong kịch bản lãi suất duy trì ở mức thấp trong thời gian dài, sức hấp dẫn của kim loại quý, đặc biệt là vàng, được đánh giá vẫn còn lớn. Điều này mở ra dư địa tăng giá trong trung và dài hạn, nhất là khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư vẫn ở mức cao trước những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu.