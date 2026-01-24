Giá vàng hôm nay ngày 24/1: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh

(TBTCO) - Sáng ngày 24/1, giá vàng trong nước đồng loạt đảo chiều tăng mạnh, với vàng miếng và vàng nhẫn đều ghi nhận mức tăng từ gần 3 đến 4 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh giá vàng thế giới duy trì ở vùng cao, sát mốc 5.000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 24/1, giá vàng trong nước đồng loạt đảo chiều tăng mạnh so với trong phiên trước đó. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ, giá vàng miếng được niêm yết phổ biến trong khoảng 170,2 - 172,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. So với rạng sáng ngày 23/1, mức giá này đã tăng thêm 2,9 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng chung, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh mạnh giá vàng miếng. Theo đó, giá mua vào được nâng lên mức 169,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 172,2 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, cả hai chiều mua và bán đều ghi nhận mức tăng tương ứng 2,9 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng tại doanh nghiệp này tiệm cận mặt bằng chung của thị trường.

Diễn biến giá vàng trong nước đến sáng ngày 24/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận xu hướng tăng tại hầu hết các thương hiệu lớn. Diễn biến tăng giá diễn ra đồng loạt, với biên độ điều chỉnh khá mạnh so với phiên liền trước. Vàng nhẫn SJC hiện được giao dịch quanh mức 168,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 170,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 167,8 triệu đồng/lượng mua vào và 170,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với rạng sáng hôm qua. Trong khi đó, PNJ ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn khi nâng giá vàng nhẫn lên vùng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, tăng tới 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Bảo Tín Minh Châu cũng không nằm ngoài xu hướng chung khi điều chỉnh giá vàng nhẫn mua vào lên 169,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 172,2 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Tương tự, Tập đoàn Phú Quý đang giao dịch vàng nhẫn trong khoảng 168,7 - 171,7 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng so với rạng sáng ngày 23/1.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay đứng ở mức 4.985,1 USD/ounce, tăng gần 1% trong 24 giờ qua, tương đương mức tăng 47,5 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 159,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn khoảng 13,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước đang neo ở vùng cao.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến của giá vàng được hỗ trợ trong bối cảnh kinh tế Mỹ duy trì trạng thái ổn định nhưng chưa cho thấy đà phục hồi mạnh ở cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Điều này góp phần giữ vàng ở vùng giá kỷ lục, tiến sát mốc tâm lý 5.000 USD/ounce - mức từng được xem là khó đạt tới.

Trong khi thị trường đang dõi theo khả năng vàng chinh phục mốc 5.000 USD/ounce, Ngân hàng Bank of America (BoA) đã gây chú ý khi nâng mạnh dự báo giá vàng ngắn hạn lên 6.000 USD/ounce, mức dự báo cao nhất từ trước đến nay của một tổ chức tài chính lớn. Theo nhà phân tích Michael Hartnett, các chu kỳ tăng giá lịch sử cho thấy giá vàng trung bình đã tăng khoảng 300% trong vòng 43 tháng, hàm ý khả năng đạt mốc 6.000 USD/ounce vào mùa xuân tới, cao hơn hơn 20% so với đỉnh hiện tại.

Cùng quan điểm tích cực, ông Michael Widmer - Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại của BoA cho rằng, vàng sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư. Nguồn cung vàng có xu hướng suy giảm trong khi chi phí khai thác gia tăng sẽ tạo nền tảng hỗ trợ giá trong trung hạn. Dự kiến, sản lượng của 13 nhà khai thác vàng lớn tại Bắc Mỹ năm nay chỉ đạt 19,2 triệu ounce, giảm 2% so với năm trước, trong khi chi phí duy trì hoạt động bình quân tăng lên khoảng 1.600 USD/ounce.

Bên cạnh đó, ông dự báo, lợi nhuận của các doanh nghiệp khai thác vàng sẽ tăng mạnh, với tổng EBITDA toàn ngành có thể tăng hơn 40% vào năm 2026. Trên cơ sở đó, giá vàng trung bình năm 2026 được kỳ vọng đạt khoảng 4.538 USD/ounce theo giá trị thực.

Đáng chú ý, chuyên gia từ BoA cho rằng, thị trường vàng dù tăng mạnh nhưng vẫn chưa được đầu tư đầy đủ. Nhu cầu đầu tư chỉ cần tăng thêm 14% là đủ để hỗ trợ kịch bản giá 6.000 USD/ounce, trong khi dòng vốn vào các quỹ ETF vàng năm 2025 đã lên mức cao nhất kể từ năm 2020. Các ngân hàng trung ương cũng được dự báo tiếp tục mua vàng, ngay cả khi dự trữ chính thức đã ở mức kỷ lục.