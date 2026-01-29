(TBTCO) - Tính đến hết ngày 28/1, TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 109.996 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 91,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025 là 120.353 tỷ đồng.

Chiều 29/1, tại buổi họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết, tính đến hết ngày 28/1, Thành phố đã giải ngân 109.996 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 91,4 % kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025.

Thời gian còn lại để thực hiện công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 là rất ngắn (khoảng 2 ngày) nên thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương thực hiện, phấn đấu giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 cao nhất có thể.

Trong đó, khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan để đẩy nhanh công tác giải ngân vốn bồi thường Dự án thành phần 1 - giải phóng mặt bằng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ và Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài giai đoạn 1 đoạn qua thành phố.

Dự án đường Vành đai 3, TP. Hồ Chí Minh tăng tốc thi công để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Ảnh: Lê Quân

Đối với số vốn chưa giải ngân hết của năm 2025, Sở Tài chính cho biết sẽ kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm nhưng không quá ngày 31/12 năm sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư công, trường hợp không được kéo dài thì sẽ đưa vào kết dư ngân sách theo quy định.

Để tránh tình trạng "thong thả đầu năm, cuối năm dồn dập", ngay từ đầu năm 2026, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu toàn bộ hoạt động đầu tư công, từ chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án đến giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu và thanh toán phải được triển khai khẩn trương, liên tục, tuyệt đối không để đình trệ do sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn năm 2026 phải hoàn tất việc xây dựng kế hoạch giải ngân ngay trong tháng 1/2026, với lộ trình, mốc thời gian và mục tiêu giải ngân cụ thể theo từng tháng, từng dự án.

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng và quý, làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị.

Thành phố đặt mục tiêu rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ ngay từ đầu để tránh trình, thẩm định nhiều lần gây chậm tiến độ.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giám sát, theo dõi giải ngân, chủ động theo dõi diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, kịp thời đề xuất giải pháp bình ổn nguồn cung, kiểm soát giá, bảo đảm tiến độ thi công và mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026./.