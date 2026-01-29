(TBTCO) - Chiều 29/1/2026, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ Công bố kết quả Chương trình bình chọn “Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam năm 2025”, trong khuôn khổ Diễn đàn Nhà cung ứng Việt Nam - Hành trình vươn tới sự xuất sắc.

Tại lễ công bố, PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI khẳng định, sự kiện diễn ra trong thời điểm rất có ý nghĩa, khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn và quyết tâm cao. Đây cũng là năm đầu tiên đất nước triển khai đồng bộ các chủ trương về phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực nội sinh, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HA

Trong bối cảnh đó, Chương trình bình chọn “Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam” không chỉ nhằm tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu, mà còn góp phần xây dựng lực lượng nhà cung ứng nội địa đủ mạnh, đủ tin cậy để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thực tiễn cho thấy, dù đạt nhiều thành tựu sau gần 40 năm Đổi mới, sự gắn kết giữa doanh nghiệp trong nước và khu vực FDI vẫn còn hạn chế. Khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, nhà cung ứng Việt Nam cần vươn lên trở thành đối tác chiến lược, cùng nâng cao giá trị gia tăng và sức chống chịu của nền kinh tế.

Với tinh thần đó, VCCI đã triển khai Chương trình bình chọn một cách nghiêm túc, khách quan, lựa chọn từ hàng trăm doanh nghiệp để vinh danh 27 Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam 2025 trong các lĩnh vực tiêu biểu: điện tử, tin học; dệt may, da giày; công nghiệp thực phẩm...

Lãnh đạo VCCI trao chứng nhận “Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam năm 2025”. Ảnh: HA

"Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam 2025 không chỉ dừng lại ở hoạt động vinh danh, mà mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ. Theo đó, các nhà cung ứng Việt Nam cần chuyển dịch từ vai trò gia công sang đối tác chiến lược, nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị chuỗi giá trị gắn với phát triển bền vững" - lãnh đạo VCCI phát biểu.

Đại diện doanh nghiệp được vinh danh cho rằng, danh hiệu “Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam năm 2025” là động lực để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện năng lực nội tại. Quá trình tham gia bình chọn giúp doanh nghiệp tự rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó xác định rõ lộ trình phát triển dài hạn, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp đầu chuỗi.

Trong khuôn khổ sự kiện, khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm, giải pháp và năng lực của các nhà cung ứng tiêu biểu, tạo điều kiện kết nối trực tiếp giữa người mua và nhà cung ứng, thúc đẩy hợp tác thực chất./.