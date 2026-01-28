Hải quan triển khai Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026

(TBTCO) - Cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 nhằm tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu cải cách hành chính, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Cụ thể, tại Quyết định 126/QĐ-CHQ (ngày 21/01/2026), Cục Hải quan xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật hải quan, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, ổn định cho doanh nghiệp.

Đoàn công tác Hải quan khu vực V làm việc với doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: CTV

Trên thực tế, thời gian qua, ngành Hải quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, hợp tác hải quan – doanh nghiệp; khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tham gia phản biện chính sách, giám sát thực thi pháp luật; đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát hải quan. Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật và tạo thuận lợi thương mại.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, dù tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, vẫn gặp nhiều hạn chế về nguồn lực, thiếu bộ phận pháp chế hoặc nhân sự chuyên trách về hải quan. Do đó, việc tiếp cận kịp thời, đầy đủ thông tin pháp luật và được hỗ trợ giải đáp vướng mắc vẫn là nhu cầu thiết thực.

Trên cơ sở đó, Kế hoạch năm 2026 tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tình hình, kết quả xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan giai đoạn 2025 - 2026, định hướng đến năm 2027. Phổ biến các luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, đặc biệt là các chính sách do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng có tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cục Hải quan cũng sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 với hình thức linh hoạt, phù hợp; tăng cường thông tin, tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phổ biến pháp luật và lấy ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật ngay từ khâu soạn thảo.

Bên cạnh đó, ngành Hải quan tiếp tục chú trọng công tác tiếp nhận, giải đáp kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp thông qua nhiều kênh như hội nghị đối thoại, giải đáp trực tiếp, bằng văn bản, qua cổng thông tin điện tử; đồng thời triển khai các đề án của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về truyền thông chính sách, nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân và doanh nghiệp./.