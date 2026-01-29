Nông nghiệp Hòa Phát tăng tốc lợi nhuận nhờ chăn nuôi heo

(TBTCO) - Kết quả kinh doanh năm 2025 của Nông nghiệp Hòa Phát vượt kế hoạch khi lợi nhuận tăng hơn 55%, trong bối cảnh giá heo duy trì ở mức cao và hoạt động chăn nuôi ổn định.

Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã Ck: HPA) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với doanh thu đạt 8.326 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024 và cao hơn 4% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và vượt 22% mục tiêu năm.

Kết quả tăng trưởng ghi nhận trong bối cảnh thị trường chăn nuôi heo chịu tác động từ dịch bệnh khiến nguồn cung bị thu hẹp, qua đó duy trì mặt bằng giá heo ở mức cao trong phần lớn thời gian của năm. Trong khi đó, hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn nhìn chung ổn định hơn so với nhóm hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Chăn nuôi heo tiếp tục là mảng kinh doanh chủ lực của HPA, đóng góp khoảng 44% tổng doanh thu năm 2025.

Bên cạnh mảng chăn nuôi heo, HPA hiện hoạt động trong các lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi bò và sản xuất trứng gà. Trong đó, mảng thức ăn chăn nuôi đóng góp khoảng 22% lợi nhuận sau thuế; các mảng bò Úc và trứng gà đều ghi nhận tăng trưởng so với năm 2024.

Tính đến cuối năm 2025, HPA đang vận hành 7 cụm trang trại chăn nuôi heo với tổng diện tích gần 388 ha, 3 trang trại bò Úc trên diện tích 625 ha, 2 trang trại gia cầm rộng 50 ha và 2 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 600.000 tấn mỗi năm. Công suất thiết kế hàng năm đạt 750.000 con heo thương phẩm, 150.000 con bò Úc và 336 triệu quả trứng gà.

Trong chiến lược dài hạn, doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn mỗi năm, sản lượng heo thương phẩm đạt 900.000 con, quy mô đàn bò khoảng 73.000 con, trong khi sản lượng trứng gà duy trì ở mức 336 triệu quả mỗi năm. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn này ước tính hơn 1.500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, doanh thu năm 2030 dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng, với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì trên 25%.

Trong cùng diễn biến liên quan đến hoạt động trên thị trường vốn, vừa qua, Nông nghiệp Hòa Phát đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phát hành 30 triệu cổ phiếu và huy động 1.257 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng. Sau khi được HOSE chấp thuận, cổ phiếu HPA dự kiến chính thức niêm yết và giao dịch trên sàn này vào đầu tháng 2/2026./.