Ba cổ phiếu được ETF ngoại dự kiến mua mạnh trong kỳ cơ cấu quý I/2026

(TBTCO) - Kỳ cơ cấu danh mục ETF quý I/2026 dự kiến hoàn tất vào ngày 20/3, trong đó, MarketVector Vietnam Local Index bổ sung 3 cổ phiếu mới, gồm VCK, MCH và VPX, kéo theo lượng giao dịch đáng chú ý tại một số mã trên thị trường.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) về diễn biến danh mục của các quỹ ETF ngoại trong kỳ cơ cấu quý I/2026, đến ngày 13/3, các đơn vị xây dựng chỉ số đã công bố danh mục mới của MarketVector Vietnam Local Index và STOXX Vietnam Total Market Liquid. Các quỹ ETF tham chiếu 2 bộ chỉ số này dự kiến hoàn tất hoạt động tái cơ cấu danh mục vào ngày 20/3.

Đối với MarketVector Vietnam Local Index - bộ chỉ số tham chiếu của VanEck Vectors Vietnam ETF, kỳ cơ cấu lần này bổ sung 3 cổ phiếu mới, gồm MCH (Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan), VCK (Công ty cổ phần Chứng khoán VPS) và VPX (Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank). Trong kỳ đánh giá này, không có cổ phiếu nào bị loại khỏi rổ chỉ số.

Trong khi đó, STOXX Vietnam Total Market Liquid - bộ chỉ số tham chiếu của Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF - không ghi nhận thay đổi về thành phần trong kỳ đánh giá quý I/2026.

Nguồn: BSC Reseach.

Với ETF Fubon - quỹ tham chiếu theo FTSE Vietnam 30 Index, FTSE không công bố điều chỉnh thành phần chỉ số trong kỳ đánh giá tháng 3. Tuy nhiên, theo BSC, hoạt động cơ cấu danh mục của ETF này thường diễn ra vào ngày hiệu lực và có thể kéo dài thêm một đến hai phiên giao dịch sau đó. Vì vậy, nhà đầu tư cần lưu ý khoảng thời gian từ ngày 19 đến ngày 24/3, khi các giao dịch tái cơ cấu của quỹ có thể được thực hiện trên thị trường.

Dựa trên quy mô danh mục và sự thay đổi tỷ trọng dự kiến, BSC ước tính, hoạt động giao dịch đáng chú ý trong kỳ cơ cấu này sẽ tập trung ở một số cổ phiếu nhất định.

Ở chiều mua vào, 3 cổ phiếu mới được bổ sung vào MarketVector Vietnam Local Index được dự báo nhận lực mua lớn nhất. Trong đó, VCK có thể được mua mới khoảng 11,6 triệu cổ phiếu, MCH khoảng 6,3 triệu cổ phiếu và VPX khoảng 5,8 triệu cổ phiếu. Tỷ trọng dự kiến của 3 mã này trong rổ chỉ số lần lượt vào khoảng 2,4%, 1,2% và 6%.

Ngoài các cổ phiếu được thêm mới, một số mã khác cũng có thể ghi nhận lượng mua đáng kể trong quá trình tái cơ cấu danh mục. Cụ thể, VRE dự kiến được mua khoảng 10 triệu cổ phiếu; VHM và POW mỗi mã khoảng 6,4 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, VNM có thể được mua gần 6 triệu cổ phiếu, trong khi VND, SSI và TPB lần lượt khoảng 4 triệu, 3,9 triệu và 3,9 triệu cổ phiếu.

Ở chiều bán ra, áp lực lớn nhất được dự báo tập trung vào HPG với khoảng 21,5 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là BSR với khoảng 17,9 triệu cổ phiếu và VIC với khoảng 12,6 triệu cổ phiếu. Một số cổ phiếu khác cũng có thể ghi nhận áp lực bán trong kỳ cơ cấu này, gồm NVL khoảng 8,5 triệu cổ phiếu, VIX khoảng 5,6 triệu cổ phiếu và DXG khoảng 4,6 triệu cổ phiếu.

Theo BSC, các giao dịch của ETF thường tập trung vào phiên cuối cùng của kỳ cơ cấu, do đó, có thể tạo ra biến động về thanh khoản tại các cổ phiếu liên quan. Ngoài ra, quy mô giao dịch dự kiến của ETF trong kỳ cơ cấu lần này tương đương gần 13 phiên giao dịch trung bình của cổ phiếu MCH. Đối với VCK và VPX, khối lượng giao dịch dự kiến tương ứng khoảng 3,7 phiên và 2,1 phiên. Ngoài ra, với VIC, con số này vào khoảng 1,7 phiên và NVL khoảng 1,1 phiên, trong khi các cổ phiếu còn lại có quy mô giao dịch ước tính dưới một phiên./.