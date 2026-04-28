F88 báo lãi 303 tỷ đồng trong quý I/2026, doanh thu cho vay và bảo hiểm đồng loạt tăng tốc

Công ty cổ phần Đầu tư F88 (F88 - mã Ck: F88) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với lợi nhuận trước thuế trong quý I đạt 303 tỷ đồng, tăng 129,4% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 27% kế hoạch năm, chủ yếu đến từ sự cải thiện mạnh ở cả hoạt động cốt lõi và nguồn thu khác.

Nguồn: F88.

Tính đến ngày 31/3/2026, dư nợ gốc cho vay khách hàng tại F88 đạt 7.897 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Tổng mức giải ngân trong quý I/2026 tiếp tục giữ mức kỷ lục từ trước đến nay của F88, đạt 5.207 tỷ đồng, tăng đến 58,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong văn bản giải trình biến động lợi nhuận, lãnh đạo F88 cho biết, động lực tăng trưởng đến từ 3 kênh phân phối chính, gồm kênh chi nhánh (với việc mở rộng quy mô lên 956 phòng giao dịch trên toàn quốc, qua đó, thu hút thêm khoảng 76.000 khách hàng mới); kênh đối tác (đóng góp khoảng 22.000 khách hàng mới) và kênh số (với khoảng 117.000 lượt tải ứng dụng My F88, trong đó tỷ lệ giải ngân khoản vay qua ứng dụng đạt 14% tổng lượng giải ngân trong quý I).

Trong quý I/2026, F88 ghi nhận doanh thu đạt 1.310 tỷ đồng, tăng trưởng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong văn bản giải trình biến động lợi nhuận, lãnh đạo F88 cho biết, doanh thu lãi cho vay từ dịch vụ cầm đồ và tiền phạt hợp đồng ghi nhận 1.129 tỷ đồng, tăng 56,9% cùng kỳ. Còn doanh thu từ dịch vụ đại lý bảo hiểm đạt 168,9 tỷ đồng (tăng 92,9% cùng kỳ). Động lực đến từ tổng số lượng hợp đồng bảo hiểm đạt hơn 419 nghìn hợp đồng, tăng 45,3%.

Bên cạnh đó, F88 luôn chú trọng hoạt động quản trị rủi ro và đảm bảo chất lượng với tỷ lệ xóa sổ thuần (Net Write-off) trên tổng dư nợ bình quân ở mức 3,5%/quý, tăng nhẹ so với mức 3,1% tại cuối quý IV/2025. Tỷ lệ này nằm trong ngưỡng an toàn theo kế hoạch tài chính và quản trị rủi ro của công ty.

Chi phí dự phòng ghi nhận 381,6 tỷ đồng, tăng 75,1% cùng kỳ. F88 áp dụng chính sách dự phòng rủi ro thận trọng, khi các khoản nợ bị quá hạn thanh toán từ 91 ngày trở lên hoặc các khoản nợ được xác định không có khả năng thu hồi sẽ bị xóa bỏ khỏi hạch toán nội bảng và chuyển sang theo dõi ngoại bảng.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh trong quý I/2026, ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị F88 cho biết, đây là nỗ lực từ việc mở rộng quy mô hoạt động đi kèm kiểm soát rủi ro của công ty.

“Thời gian tới, công ty tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác, đặc biệt là các doanh nghiệp bảo hiểm, với mục tiêu nâng tỷ trọng mảng kinh doanh này lên 30%” - ông Tuấn cho biết.

Hiện nền tảng hoạt động của F88 bao gồm 956 điểm giao dịch, phát triển ứng dụng My F88, hợp tác chiến lược với Ngân hàng MB, Ngân hàng CIMB, Zalo, Momo và VNPost. Các mối quan hệ đối tác giúp F88 đa dạng hóa danh mục dịch vụ cho vay, thanh toán và bảo hiểm trên toàn bộ hệ thống cửa hàng và mở rộng tệp khách hàng ngoài kênh truyền thống.

Báo cáo tài chính do F88 công bố cũng cho thấy, tại thời điểm 31/3/2026, tổng vay và trái phiếu phát hành của F88 đạt khoảng 3.960,8 tỷ đồng, tăng khoảng 10,5% so với đầu năm, chiếm khoảng 87,2% tổng nợ phải trả. Cơ cấu nghiêng về nợ ngắn hạn đạt 2.432,7 tỷ đồng (61,4%), trong khi phần dài hạn ở mức 1.528,0 tỷ đồng (38,6%).

Trong đó, dư nợ trái phiếu đạt khoảng 1.187 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% tổng nợ. Các lô trái phiếu này có lãi suất cố định phổ biến trong khoảng 9 - 10,5%/năm và không có tài sản bảo đảm.

Đối với các khoản vay, dư nợ từ tổ chức tín dụng và các tổ chức quốc tế đạt khoảng 2.773,8 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng nợ. Phần lớn dư nợ dài hạn đến từ các quỹ và tổ chức tài chính quốc tế như Lendable SPC, Puma Asia Limited, Lion Asia... chủ yếu vay bằng USD, với lãi suất dao động khoảng 7,4 - 10,3%/năm đối với ngắn hạn và 11 - 15%/năm đối với dài hạn.

F88 cũng vay một số ngân hàng trong nước như MB, VIB, VietinBank, với mức lãi suất thấp hơn, khoảng 7 - 10%/năm./.