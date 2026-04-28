Ngân hàng - Bảo hiểm

F88 báo lãi 303 tỷ đồng trong quý I/2026, doanh thu cho vay và bảo hiểm đồng loạt tăng tốc

Ánh Tuyết

18:22 | 28/04/2026
(TBTCO) - Quý I/2026, lợi nhuận trước thuế của F88 đạt 303 tỷ đồng, tăng 129,4% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay đạt gần 7.900 tỷ đồng, tăng 9,4%. Tính đến hết tháng 3/2026, tổng vay và trái phiếu phát hành của F88 đạt khoảng 3.960,8 tỷ đồng, tăng khoảng 10,5% so với đầu năm.
F88 phấn đấu lãi hơn 1.100 tỷ đồng, kỳ vọng thu lớn từ chào bán cổ phiếu

Cầm đồ chiếm lĩnh thị trường cho vay thay thế với quy mô dư nợ 200 nghìn tỷ đồng Lợi nhuận F88 tăng gấp đôi năm 2025, dư nợ cho vay khách hàng tăng 57%

Công ty cổ phần Đầu tư F88 (F88 - mã Ck: F88) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với lợi nhuận trước thuế trong quý I đạt 303 tỷ đồng, tăng 129,4% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 27% kế hoạch năm, chủ yếu đến từ sự cải thiện mạnh ở cả hoạt động cốt lõi và nguồn thu khác.

Nguồn: F88.

Tính đến ngày 31/3/2026, dư nợ gốc cho vay khách hàng tại F88 đạt 7.897 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Tổng mức giải ngân trong quý I/2026 tiếp tục giữ mức kỷ lục từ trước đến nay của F88, đạt 5.207 tỷ đồng, tăng đến 58,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong văn bản giải trình biến động lợi nhuận, lãnh đạo F88 cho biết, động lực tăng trưởng đến từ 3 kênh phân phối chính, gồm kênh chi nhánh (với việc mở rộng quy mô lên 956 phòng giao dịch trên toàn quốc, qua đó, thu hút thêm khoảng 76.000 khách hàng mới); kênh đối tác (đóng góp khoảng 22.000 khách hàng mới) và kênh số (với khoảng 117.000 lượt tải ứng dụng My F88, trong đó tỷ lệ giải ngân khoản vay qua ứng dụng đạt 14% tổng lượng giải ngân trong quý I).

Trong quý I/2026, F88 ghi nhận doanh thu đạt 1.310 tỷ đồng, tăng trưởng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong văn bản giải trình biến động lợi nhuận, lãnh đạo F88 cho biết, doanh thu lãi cho vay từ dịch vụ cầm đồ và tiền phạt hợp đồng ghi nhận 1.129 tỷ đồng, tăng 56,9% cùng kỳ.

Còn doanh thu từ dịch vụ đại lý bảo hiểm đạt 168,9 tỷ đồng (tăng 92,9% cùng kỳ). Động lực đến từ tổng số lượng hợp đồng bảo hiểm đạt hơn 419 nghìn hợp đồng, tăng 45,3%.

Bên cạnh đó, F88 luôn chú trọng hoạt động quản trị rủi ro và đảm bảo chất lượng với tỷ lệ xóa sổ thuần (Net Write-off) trên tổng dư nợ bình quân ở mức 3,5%/quý, tăng nhẹ so với mức 3,1% tại cuối quý IV/2025. Tỷ lệ này nằm trong ngưỡng an toàn theo kế hoạch tài chính và quản trị rủi ro của công ty.

Chi phí dự phòng ghi nhận 381,6 tỷ đồng, tăng 75,1% cùng kỳ. F88 áp dụng chính sách dự phòng rủi ro thận trọng, khi các khoản nợ bị quá hạn thanh toán từ 91 ngày trở lên hoặc các khoản nợ được xác định không có khả năng thu hồi sẽ bị xóa bỏ khỏi hạch toán nội bảng và chuyển sang theo dõi ngoại bảng.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh trong quý I/2026, ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị F88 cho biết, đây là nỗ lực từ việc mở rộng quy mô hoạt động đi kèm kiểm soát rủi ro của công ty.

“Thời gian tới, công ty tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác, đặc biệt là các doanh nghiệp bảo hiểm, với mục tiêu nâng tỷ trọng mảng kinh doanh này lên 30%” - ông Tuấn cho biết.

Hiện nền tảng hoạt động của F88 bao gồm 956 điểm giao dịch, phát triển ứng dụng My F88, hợp tác chiến lược với Ngân hàng MB, Ngân hàng CIMB, Zalo, MomoVNPost. Các mối quan hệ đối tác giúp F88 đa dạng hóa danh mục dịch vụ cho vay, thanh toán và bảo hiểm trên toàn bộ hệ thống cửa hàng và mở rộng tệp khách hàng ngoài kênh truyền thống.

Báo cáo tài chính do F88 công bố cũng cho thấy, tại thời điểm 31/3/2026, tổng vay và trái phiếu phát hành của F88 đạt khoảng 3.960,8 tỷ đồng, tăng khoảng 10,5% so với đầu năm, chiếm khoảng 87,2% tổng nợ phải trả. Cơ cấu nghiêng về nợ ngắn hạn đạt 2.432,7 tỷ đồng (61,4%), trong khi phần dài hạn ở mức 1.528,0 tỷ đồng (38,6%).

Trong đó, dư nợ trái phiếu đạt khoảng 1.187 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% tổng nợ. Các lô trái phiếu này có lãi suất cố định phổ biến trong khoảng 9 - 10,5%/năm và không có tài sản bảo đảm.

Đối với các khoản vay, dư nợ từ tổ chức tín dụng và các tổ chức quốc tế đạt khoảng 2.773,8 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng nợ. Phần lớn dư nợ dài hạn đến từ các quỹ và tổ chức tài chính quốc tế như Lendable SPC, Puma Asia Limited, Lion Asia... chủ yếu vay bằng USD, với lãi suất dao động khoảng 7,4 - 10,3%/năm đối với ngắn hạn và 11 - 15%/năm đối với dài hạn.

F88 cũng vay một số ngân hàng trong nước như MB, VIB, VietinBank, với mức lãi suất thấp hơn, khoảng 7 - 10%/năm./.

F88 đặt kế hoạch kinh doanh 2026 với tăng trưởng doanh thu 42% và lợi nhuận trước thuế tăng 25% so với năm 2025. Động lực tăng trưởng sẽ không chỉ dừng lại ở mảng cho vay, mà còn mở rộng mạnh mẽ sang các dịch vụ tài chính khác như bảo hiểm, đầu tư và các dịch vụ thanh toán.

F88 đang đẩy nhanh lộ trình chuyển cổ phiếu niêm yết sang sàn HOSE, nhằm áp dụng các tiêu chuẩn quản trị minh bạch, đảm bảo lợi ích tốt hơn cho cổ đông. Theo kế hoạch, F88 dự kiến phát hành tăng vốn điều lệ từ mức 1.101 tỷ đồng lên gần 2.500 tỷ đồng để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh trong năm 2026. Phương án bao gồm phát hành cổ phiếu thưởng 110 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1, chào bán ra công chúng 22 triệu cổ phiếu và phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP.
Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ đạt hơn 70.000 tỷ đồng trong tuần qua

Lite X - giải pháp công nghệ tăng thu phí bảo hiểm trên kênh số cho ngân hàng và ví điện tử

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác quản lý thương mại điện tử, chống ma túy

Gỡ vướng cho cá nhân kinh doanh khi đăng ký thuế

Hoàn thiện hành lang pháp lý về hoàn thuế giá trị gia tăng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bán lẻ và du khách

Hàn Quốc vượt qua Anh trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tám thế giới

Đại hội đồng cổ đông ABBank: Tận dụng "lương khô" và nguồn thu mới, nhắm đỉnh lãi kỷ lục 4.500 tỷ đồng

Nhật Bản giữ nguyên lãi suất, nâng dự báo lạm phát do lo ngại cuộc chiến Trung Đông

ĐHĐCĐ Eximbank 2026: Thông qua định hướng củng cố nền tảng và triển khai chiến lược 5 năm

(TBTCO) - Ngày 28/4/2026 - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; mã Ck: EIB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình theo quy định và nhận được sự đồng thuận của cổ đông.
VDB hành trình 20 năm khẳng định vai trò định chế tài chính của Nhà nước trong phát triển kinh tế

(TBTCO) - Sau 20 năm phát triển, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế là công cụ tài chính hiệu quả của Chính phủ trong việc thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước, cho vay lại vốn ODA của Chính phủ góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu và phát triển bền vững.
Giá vàng hôm nay ngày 28/4: Giá vàng trong nước giảm về ngưỡng 166 - 168,5 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 28/4 đồng loạt điều chỉnh giảm lớn từ 300.000 - 400.000 đồng tại nhiều doanh nghiệp, đưa mặt bằng giao dịch vàng miếng về quanh 166 - 168,5 triệu đồng/lượng.
Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

(TBTCO) - “Làn sóng” giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đang lan rộng, với mức giảm sâu nhất tới 1 điểm phần trăm ở kỳ hạn 24 tháng. Tuy nhiên, khi áp lực thanh khoản chưa hạ hoàn toàn, các ngân hàng chủ động “xoay trục” chiến lược huy động, linh hoạt giữa các thị trường, để vừa cân đối thanh khoản, vừa tối ưu chi phí vốn.
Tỷ giá USD hôm nay (27/4): Trong nước đi ngang, USD nhích tăng khi thị trường chờ tín hiệu chính sách

(TBTCO) - Sáng ngày 27/4, tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần ở mức 25.113 đồng, đi ngang do trùng kỳ nghỉ lễ, trong khi DXY nhích tăng nhẹ lên 98,61 điểm. Đồng USD tăng nhẹ khi đàm phán Mỹ - Iran chưa tiến triển, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất năm 2026 suy yếu, trong bối cảnh thị trường chờ loạt dữ liệu và quyết sách quan trọng tuần này.
“Trọn Lễ an vui”: Bảo Việt Nhân thọ tri ân khách hàng dịp Lễ giỗ Tổ và 30/4 – 1/5 với 4.400 quà tặng ý nghĩa

(TBTCO) - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5 là thời điểm nhiều gia đình Việt lên kế hoạch nghỉ ngơi, du lịch và đồng thời cân nhắc các giải pháp bảo vệ tài chính, sức khỏe cho tương lai. Việc chuẩn bị vững vàng từ sớm đang trở thành xu hướng giúp các gia đình chủ động hơn trước những biến động trong cuộc sống.
ACB lãi quý I/2026 hơn 5.300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng vượt 700 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 5.368 tỷ đồng, tăng 16,8% cùng kỳ và 55% so với quý trước, nhờ cải thiện đồng thời các nguồn thu cốt lõi. Dư nợ tín dụng đạt 711 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2%; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 0,97%.
Đại hội đồng cổ đông VietABank: Đưa dư nợ tín dụng vượt 100.000 tỷ đồng, dồn lực tăng vốn hơn 55%

(TBTCO) - VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.945 tỷ đồng, tăng 18,2%, cùng tăng trưởng tín dụng 14,5% lên 101.633 tỷ đồng. Ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, tái cấu trúc danh mục cho vay nhằm nâng cao hiệu quả. Đồng thời, kế hoạch tăng vốn điều lệ hơn 55% lên 12.688 tỷ đồng được kỳ vọng tạo bệ phóng cho chu kỳ tăng trưởng mới.
Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ đạt hơn 70.000 tỷ đồng trong tuần qua

Chứng khoán phái sinh ngày 28/4: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index gần ngưỡng 2.050 điểm

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật

Chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng hơn 22 điểm, áp sát mốc 1.900 điểm

Thông qua đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ninh

Cổ phiếu FPT tiếp tục trong top đầu bán ròng của khối ngoại

Lite X - giải pháp công nghệ tăng thu phí bảo hiểm trên kênh số cho ngân hàng và ví điện tử

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

