Thuế - Hải quan

Hoàn thiện hành lang pháp lý về hoàn thuế giá trị gia tăng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bán lẻ và du khách

Song Linh

[email protected]
16:26 | 28/04/2026
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh, để phù hợp với hệ thống luật thuế mới có hiệu lực, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp bán lẻ, du khách trong thực hiện hoàn thuế.
Lấp “khoảng trống” pháp lý sau thay đổi luật

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội tham gia góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh. Dự thảo Thông tư này đang được Bộ Tài chính xây dựng và hoàn thiện.

Hải quan Việt Nam hỗ trợ khách nước ngoài thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh. Ảnh: Văn Tá.

Dự kiến, Thông tư mới sẽ tác động trực tiếp đến nhóm doanh nghiệp bán lẻ như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng lưu niệm, những đơn vị có khách hàng là du khách quốc tế. Việc tham gia chương trình bán hàng hoàn thuế không chỉ giúp tăng doanh thu, mà còn nâng cao sức cạnh tranh, song cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ chặt chẽ quy trình, đặc biệt là về hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu.

Đây được xem là bước quan trọng nhằm hoàn thiện chính sách theo hướng khả thi, sát thực tế và cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Việc lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện dự thảo Thông tư cũng phản ánh cách tiếp cận mới trong xây dựng chính sách theo hướng minh bạch, có sự tham gia của các bên liên quan, phù hợp với xu hướng quản trị hiện đại.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Thông tư mới không chỉ mang tính kỹ thuật, mà là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hệ thống pháp luật thuế đã có sự thay đổi căn bản. Từ ngày 1/7/2025, Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 và Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực, kéo theo việc các văn bản cũ như số Thông tư số 72/2014/TT-BTC và Thông tư số 92/2019/TT-BTC không còn phù hợp toàn diện.

Trong khi đó, Nghị định số 181/2025/NĐ-CP mới chỉ quy định về hồ sơ, thủ tục, mức hoàn thuế, nhưng chưa làm rõ nhiều nội dung quan trọng như lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế, ngân hàng đại lý hoàn thuế hay cơ chế áp dụng tại sân bay, cảng biển quốc tế. Điều này khiến cả cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp gặp lúng túng trong triển khai thực tế.

Thực tiễn cũng cho thấy, sau khi các quy định cũ hết hiệu lực, cơ quan chức năng chưa có đủ cơ sở pháp lý để lựa chọn hoặc chấm dứt doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế, ngân hàng đại lý hoàn thuế, cũng như mở rộng điểm hoàn thuế tại các cửa khẩu. Đây là “điểm nghẽn” ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hoàn thuế cho khách quốc tế - một chính sách quan trọng nhằm kích cầu du lịch và tiêu dùng.

Không chỉ dừng ở yêu cầu pháp lý, việc ban hành Thông tư còn bám sát các chủ trương lớn về cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý. Các nghị quyết của Bộ Chính trị gần đây đều nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, minh bạch, lấy người nộp thuế làm trung tâm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong cung cấp dịch vụ công.

Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện khung pháp lý về hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh được xem là một bước đi cần thiết, vừa đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, vừa tạo nền tảng cho cải cách thủ tục theo hướng hiện đại, thuận tiện hơn.

Số hóa quy trình, tăng thuận lợi cho du khách và doanh nghiệp

Một trong những điểm đáng chú ý của Dự thảo là định hướng xây dựng hệ thống quản lý hoàn thuế GTGT tập trung, tích hợp giữa hải quan, thuế, ngân hàng và doanh nghiệp. Hệ thống này do Cục Hải quan quản lý, cho phép các bên kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử, thay thế dần quy trình thủ công trước đây.

Việc kết nối trực tiếp với hệ thống hóa đơn điện tử của cơ quan thuế giúp kiểm tra, đối chiếu thông tin nhanh chóng, giảm rủi ro gian lận và rút ngắn thời gian xử lý hoàn thuế cho du khách. Đây là bước tiến quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - hải quan.

Đáng chú ý, Dự thảo bổ sung quy định doanh nghiệp bán hàng phải lập hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế trực tiếp trên hệ thống điện tử và truyền dữ liệu ngay cho cơ quan hải quan. Trường hợp hệ thống gặp sự cố, doanh nghiệp vẫn có thể xử lý bằng hóa đơn giấy, nhưng phải cập nhật lại đầy đủ sau khi hệ thống hoạt động bình thường. Cách tiếp cận này vừa đảm bảo linh hoạt, vừa giữ tính minh bạch và đồng bộ dữ liệu.

Bên cạnh đó, Dự thảo mở rộng đối tượng tham gia bán hàng hoàn thuế, không chỉ bao gồm doanh nghiệp, mà còn có hộ kinh doanh, hợp tác xã, chi nhánh, địa điểm kinh doanh… nếu đáp ứng điều kiện. Điều này tạo thêm cơ hội cho các đơn vị bán lẻ, đặc biệt là các cửa hàng lưu niệm, trung tâm thương mại phục vụ khách du lịch.

Một điểm mới quan trọng khác là quy định chặt chẽ hơn về lựa chọn và chấm dứt ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế. Theo đó, ngân hàng chỉ được chấm dứt hoạt động khi có đơn vị thay thế, nhằm tránh tình trạng “đứt gãy” dịch vụ hoàn thuế tại sân bay, vấn đề từng phát sinh trong thực tế.

Đối với cơ quan quản lý, Dự thảo làm rõ hơn trách nhiệm của từng bên: hải quan, thuế, ngân hàng và doanh nghiệp. Đặc biệt, cơ quan hải quan được giao vai trò trung tâm trong vận hành hệ thống, kết nối dữ liệu và trình cấp có thẩm quyền quyết định việc áp dụng hoàn thuế tại các sân bay, cảng biển quốc tế.

Về phía du khách, các cải cách này hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian làm thủ tục, tăng tính minh bạch và thuận tiện khi hoàn thuế tại cửa khẩu. Việc bố trí rõ ràng khu vực kiểm tra hàng hóa, hóa đơn và quầy trả tiền hoàn thuế tại sân bay quốc tế cũng góp phần nâng cao trải nghiệm của khách khi rời Việt Nam.

Với hàng loạt điểm mới về số hóa, mở rộng đối tượng và hoàn thiện quy trình, Dự thảo Thông tư được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển rõ nét trong cơ chế hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh.

Không chỉ góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý, chính sách này còn mang ý nghĩa lớn hơn trong việc thúc đẩy tiêu dùng của khách quốc tế, nâng cao hình ảnh môi trường kinh doanh và dịch vụ của Việt Nam.

Trong dài hạn, khi hệ thống công nghệ được hoàn thiện và vận hành đồng bộ, việc hoàn thuế có thể trở thành một “điểm cộng” quan trọng trong trải nghiệm của du khách, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả giám sát, giảm chi phí tuân thủ và tiến tới mô hình hải quan số, tài chính số theo định hướng chiến lược.
Từ khóa:
hành lang pháp lý hoàn thuế gtgt dự thảo thông tư Du khách xuất cảnh

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Giảm thuế xăng dầu: "Cứu sinh" kịp thời cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát

(TBTCO) - Đối với nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông khiến giá xăng dầu biến động tăng mạnh, gây ra những tác động đáng kể. Quyết sách giảm thuế xăng dầu được ban hành kịp thời đã giúp giá nhiên liệu trong nước tránh được đà tăng phi mã của thế giới, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp và kiểm soát tốt lạm phát.
Xóa bỏ thuế khoán: Mở ra sân chơi minh bạch hơn cho khu vực kinh tế cá thể

(TBTCO) - Giai đoạn vừa qua, ngành Thuế đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa đồng bộ ở tất cả các khâu trong quản lý thuế…, mục tiêu không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn tạo điều kiện để hộ kinh doanh tiếp cận chính sách dễ dàng hơn, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên hiện đại, minh bạch.
Tạo thế trận Hải quan - doanh nghiệp- nhân dân đấu tranh phòng chống ma tuý

(TBTCO) - Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 theo chỉ đạo của Cục Hải quan, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Chi cục Hải quan khu vực XVI và Hải quan cửa khẩu Cốc Nam (Chi cục Hải quan khu vực VI, Lạng Sơn) đồng loạt đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trong cộng đồng.
Thu ngân sách Hải quan khu vực XIV chạm mốc hơn 50% kế hoạch sau 4 tháng

(TBTCO) - Sau 4 tháng đầu năm, số thu ngân sách tại Chi cục Hải quan khu vực XIV đã vượt hơn một nửa kế hoạch năm với hơn 335 tỷ đồng, trong đó khu vực Gia Lai và cảng Quy Nhơn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt.
Dùng ký hiệu ® sai, doanh nghiệp có thể bị xử phạt

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phát đi cảnh báo quan trọng việc sử dụng ký hiệu ® trên hàng hóa nhập khẩu nếu không đúng tình trạng bảo hộ tại Việt Nam có thể bị xử phạt. Một chi tiết tưởng nhỏ trên nhãn mác, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thông quan và lưu thông hàng hóa.
Hải quan kích hoạt biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy đến 2030

(TBTCO) - Trong quý I/2026, toàn ngành Hải quan tiếp tục phát hiện 46 vụ với 58 đối tượng, thu giữ hơn 244 kg ma túy các loại. Trong bối cảnh này, Cục Hải quan khẩn trương tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
Hải quan liên tiếp phát hiện bắt giữ thực phẩm "bẩn" tại biên giới

(TBTCO) - Tối ngày 24/4, Cục Hải quan cho biết, triển khai các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm tại các tuyến biên giới phía Bắc, cảnh báo về nguy cơ thẩm lậu thực phẩm "bẩn" vào thị trường nội địa.
Hoả tốc, Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(TBTCO) - Trước kỳ nghỉ kéo dài Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5 năm 2026, Cục Hải quan ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, siết kỷ luật công vụ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

