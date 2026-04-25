Thuế - Hải quan

Thu ngân sách Hải quan khu vực XIV chạm mốc hơn 50% kế hoạch sau 4 tháng

Lạc Nguyên

10:11 | 25/04/2026
(TBTCO) - Sau 4 tháng đầu năm, số thu ngân sách tại Chi cục Hải quan khu vực XIV đã vượt hơn một nửa kế hoạch năm với hơn 335 tỷ đồng, trong đó khu vực Gia Lai và cảng Quy Nhơn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt.
Quy Nhơn tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt nguồn thu

Tháng 4/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIV ghi nhận số thu ngân sách đạt 82,391 tỷ đồng, tăng 17% so với tháng trước. Nhờ đó, lũy kế 4 tháng đạt 335,657 tỷ đồng, tương đương 51,32% chỉ tiêu được Chính phủ giao và cũng đạt mức tương ứng với kế hoạch của UBND/HĐND địa phương.

Cơ cấu thu tiếp tục nghiêng về thuế giá trị gia tăng, với 56,271 tỷ đồng trong tháng, lũy kế đạt 267,783 tỷ đồng. Thuế xuất khẩu đạt 21,651 tỷ đồng, tăng so với tháng trước, trong khi thuế nhập khẩu đạt 3,805 tỷ đồng. Phần còn lại đến từ các khoản thu như thuế bảo vệ môi trường, thuế chống bán phá giá và một số khoản thu khác, tuy không lớn nhưng vẫn góp phần bổ sung vào tổng nguồn thu chung.

Công tác kiểm tra sau thông quan được Chi cục Hải quan khu vực XIV triển khai theo hướng có trọng tâm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ảnh: Lạc Nguyên

Xét theo địa bàn, khu vực Gia Lai tiếp tục đóng vai trò trụ cột với số thu lũy kế 299,611 tỷ đồng, đạt 59,21% chỉ tiêu. Trong đó, Hải quan cửa khẩu Quy Nhơn chiếm phần lớn với 293,896 tỷ đồng. Tại Đắk Lắk, số thu đạt 36,045 tỷ đồng, tương đương 24,35% kế hoạch.

Chi cục Hải quan khu vực XIV cũng tích cực tham gia góp ý nhiều dự thảo chính sách quan trọng liên quan đến quản lý thuế xuất nhập khẩu, hoàn thuế giá trị gia tăng và các cơ chế thuế mới, qua đó góp phần hoàn thiện khung pháp lý và tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực XIV cho biết, kết quả này đến từ việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Hải quan và UBND các địa phương, đồng thời tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục.

Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai các biện pháp thu hồi nợ quá hạn, đồng thời rà soát, xử lý các khoản nợ tồn đọng. Tính đến giữa tháng 4/2026, tổng nợ thuế quá hạn là 30,605 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ khó thu từ các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động. Các khoản nợ có khả năng thu hiện ở mức 0,73 tỷ đồng, chủ yếu phát sinh tại Công ty TNHH Gỗ Thành Phúc.

Tăng thu đi cùng kiểm soát rủi ro và nợ thuế

Không chỉ dồn lực cho nhiệm vụ thu ngân sách, Chi cục Hải quan khu vực XIV đồng thời tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu. Trong kỳ từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4/2026, đơn vị đã xử lý 10.017 tờ khai, trong đó luồng xanh chiếm 65,23%, luồng vàng 32,64% và luồng đỏ 2,13%. Tỷ lệ phân luồng giữ ở mức này giúp hoạt động thông quan diễn ra thông suốt, trong khi các khâu kiểm soát vẫn được duy trì.

Song song đó, công tác kiểm tra sau thông quan được Chi cục triển khai theo hướng có trọng tâm, bám vào dấu hiệu rủi ro. Trong tháng, Chi cục đã ban hành 2 quyết định kiểm tra; lũy kế từ đầu năm là 7 cuộc kiểm tra đối với doanh nghiệp. Qua kiểm tra, số tiền thu nộp ngân sách đạt 65 triệu đồng, gồm ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp.

Ở lĩnh vực kiểm soát chống buôn lậu, các lực lượng chức năng đã thường xuyên duy trì tuần tra, giám sát với 51 lượt trong tháng, lũy kế 181 lượt. Các mặt hàng trọng điểm như khoáng sản, gỗ, phân bón, thủy sản, máy móc thiết bị tiếp tục được theo dõi chặt chẽ, nhất là trong bối cảnh xuất hiện nhiều phương thức gian lận như khai sai mã số, lợi dụng hình thức tạm nhập tái xuất hoặc vận chuyển nội địa để né kiểm soát.

Các lực lượng chức năng của Chi cục Hải quan khu vực XIV duy trì tuần tra, giám sát kiểm soát chống buôn lậu. Ảnh: Lạc Nguyên

Đại diện Chi cục nhấn mạnh, đơn vị đang tăng cường thu thập, cập nhật thông tin doanh nghiệp, theo dõi các dấu hiệu rủi ro và phối hợp với các lực lượng liên quan để kịp thời áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp.

Bước sang tháng 5/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIV tiếp tục triển khai các giải pháp thu ngân sách gắn với nhiệm vụ năm. Trọng tâm là đôn đốc thu hồi nợ đọng, theo dõi sát các khoản thu phát sinh, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế trong các dự án ưu đãi đầu tư.

Song song đó, đơn vị tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu thông qua việc thu thập, xử lý thông tin, rà soát dữ liệu trên các hệ thống nghiệp vụ, tập trung vào các nhóm doanh nghiệp, loại hình và xuất xứ hàng hóa có dấu hiệu rủi ro. Các biện pháp kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra cũng được triển khai có trọng tâm, kịp thời phát hiện và xử lý các dấu hiệu vi phạm.

Chi cục Hải quan khu vực XIV sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và các thủ tục điện tử, đồng thời tăng cường đối thoại, tiếp xúc với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc và thu hút thêm nguồn làm thủ tục tại địa bàn. Dự kiến, Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp cấp Chi cục lần thứ nhất sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong thời gian tới.
Lạc Nguyên
Bài liên quan

Hải quan khu vực XIII thu ngân sách tăng hơn 57%

Hải quan khu vực XIII thu ngân sách tăng hơn 57%

Hải quan khu vực XIV gỡ vướng quy định mới, làm rõ cách áp dụng để doanh nghiệp giảm rủi ro

Hải quan khu vực XIV gỡ vướng quy định mới, làm rõ cách áp dụng để doanh nghiệp giảm rủi ro

Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan khu vực XIV vượt 2,1 tỷ USD, doanh nghiệp gia tăng

Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan khu vực XIV vượt 2,1 tỷ USD, doanh nghiệp gia tăng

Ngày 25/4: Giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương

Ngày 25/4: Giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương

Ngày 25/4: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Ngày 25/4: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

Hà Nội bắn pháo hoa trong chương trình “Âm vang Tổ quốc” tối 28/4

Hà Nội bắn pháo hoa trong chương trình “Âm vang Tổ quốc” tối 28/4

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành kênh vốn chủ lực cho các dự án hạ tầng

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành kênh vốn chủ lực cho các dự án hạ tầng

Đưa quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung thành “mạch dẫn” vốn dài hạn

Đưa quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung thành “mạch dẫn” vốn dài hạn

(TBTCO) - Tối ngày 24/4, Cục Hải quan cho biết, triển khai các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm tại các tuyến biên giới phía Bắc, cảnh báo về nguy cơ thẩm lậu thực phẩm "bẩn" vào thị trường nội địa.
(TBTCO) - Trước kỳ nghỉ kéo dài Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5 năm 2026, Cục Hải quan ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, siết kỷ luật công vụ.
(TBTCO) - Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026 được UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức mới đây phát đi thông điệp rõ ràng: cải cách thể chế, đổi mới phương thức quản lý đến cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh, chính quyền và cơ quan hải quan chuyển mạnh từ "quản lý" sang "phục vụ", tạo thuận lợi thực chất cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Theo ghi nhận của Cục Hải quan, trong quý I/2026, doanh nghiệp Việt đã chi 1,86 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô, tăng mạnh 46,5% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu sản xuất, lắp ráp trong nước tăng cao.
(TBTCO) - Thảo luận tại Quốc hội ngày 23/4 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, các đại biểu không chỉ tán đồng với tính hợp lý, cấp thiết của việc sửa luật, mà còn đặc biệt đánh giá cao việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế - một chính sách mang đậm tính nhân văn và cũng là một bước đi chiến lược để nuôi dưỡng nguồn thu.
(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển nhanh chóng, khối lượng giao dịch tăng theo cấp số nhân, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý cũng ngày càng cao về phạm vi quản lý thuế và chất lượng phục vụ người nộp thuế. Những băn khoăn xoay quanh việc hệ thống thuế phải xử lý số lượng giao dịch lớn cần được nhìn nhận đầy đủ, khách quan, đặt trong tổng thể mục tiêu cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của Chính phủ và Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép gần 880 lít dầu diesel qua biên giới tại Đà Nẵng, tiếp tục gióng lên cảnh báo về tình trạng buôn lậu xăng dầu còn diễn biến phức tạp.
(TBTCO) - Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai cho các doanh nghiệp bất động sản, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định nguồn thu ngân sách.
Thu ngân sách Hải quan khu vực XIV chạm mốc hơn 50% kế hoạch sau 4 tháng

Thu ngân sách Hải quan khu vực XIV chạm mốc hơn 50% kế hoạch sau 4 tháng

Dùng ký hiệu ® sai, doanh nghiệp có thể bị xử phạt

Dùng ký hiệu ® sai, doanh nghiệp có thể bị xử phạt

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (25/4): Tỷ giá đồng loạt tăng tuần qua, DXY trong thế giằng co

Tỷ giá USD hôm nay (25/4): Tỷ giá đồng loạt tăng tuần qua, DXY trong thế giằng co

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Hải quan kích hoạt biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy đến 2030

Hải quan kích hoạt biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy đến 2030

5 thay đổi lớn về thuế thu nhập cá nhân - triệu người dân hưởng lợi

5 thay đổi lớn về thuế thu nhập cá nhân - triệu người dân hưởng lợi

Ngày 25/4: Giá cao su thế giới tiếp tục đà tăng

Ngày 25/4: Giá cao su thế giới tiếp tục đà tăng

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng