Thu ngân sách Hải quan khu vực XIV chạm mốc hơn 50% kế hoạch sau 4 tháng

Quy Nhơn tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt nguồn thu

Tháng 4/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIV ghi nhận số thu ngân sách đạt 82,391 tỷ đồng, tăng 17% so với tháng trước. Nhờ đó, lũy kế 4 tháng đạt 335,657 tỷ đồng, tương đương 51,32% chỉ tiêu được Chính phủ giao và cũng đạt mức tương ứng với kế hoạch của UBND/HĐND địa phương.

Cơ cấu thu tiếp tục nghiêng về thuế giá trị gia tăng, với 56,271 tỷ đồng trong tháng, lũy kế đạt 267,783 tỷ đồng. Thuế xuất khẩu đạt 21,651 tỷ đồng, tăng so với tháng trước, trong khi thuế nhập khẩu đạt 3,805 tỷ đồng. Phần còn lại đến từ các khoản thu như thuế bảo vệ môi trường, thuế chống bán phá giá và một số khoản thu khác, tuy không lớn nhưng vẫn góp phần bổ sung vào tổng nguồn thu chung.

Công tác kiểm tra sau thông quan được Chi cục Hải quan khu vực XIV triển khai theo hướng có trọng tâm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ảnh: Lạc Nguyên

Xét theo địa bàn, khu vực Gia Lai tiếp tục đóng vai trò trụ cột với số thu lũy kế 299,611 tỷ đồng, đạt 59,21% chỉ tiêu. Trong đó, Hải quan cửa khẩu Quy Nhơn chiếm phần lớn với 293,896 tỷ đồng. Tại Đắk Lắk, số thu đạt 36,045 tỷ đồng, tương đương 24,35% kế hoạch.

Chi cục Hải quan khu vực XIV cũng tích cực tham gia góp ý nhiều dự thảo chính sách quan trọng liên quan đến quản lý thuế xuất nhập khẩu, hoàn thuế giá trị gia tăng và các cơ chế thuế mới, qua đó góp phần hoàn thiện khung pháp lý và tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực XIV cho biết, kết quả này đến từ việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Hải quan và UBND các địa phương, đồng thời tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục.

Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai các biện pháp thu hồi nợ quá hạn, đồng thời rà soát, xử lý các khoản nợ tồn đọng. Tính đến giữa tháng 4/2026, tổng nợ thuế quá hạn là 30,605 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ khó thu từ các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động. Các khoản nợ có khả năng thu hiện ở mức 0,73 tỷ đồng, chủ yếu phát sinh tại Công ty TNHH Gỗ Thành Phúc.

Tăng thu đi cùng kiểm soát rủi ro và nợ thuế

Không chỉ dồn lực cho nhiệm vụ thu ngân sách, Chi cục Hải quan khu vực XIV đồng thời tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu. Trong kỳ từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4/2026, đơn vị đã xử lý 10.017 tờ khai, trong đó luồng xanh chiếm 65,23%, luồng vàng 32,64% và luồng đỏ 2,13%. Tỷ lệ phân luồng giữ ở mức này giúp hoạt động thông quan diễn ra thông suốt, trong khi các khâu kiểm soát vẫn được duy trì.

Song song đó, công tác kiểm tra sau thông quan được Chi cục triển khai theo hướng có trọng tâm, bám vào dấu hiệu rủi ro. Trong tháng, Chi cục đã ban hành 2 quyết định kiểm tra; lũy kế từ đầu năm là 7 cuộc kiểm tra đối với doanh nghiệp. Qua kiểm tra, số tiền thu nộp ngân sách đạt 65 triệu đồng, gồm ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp.

Ở lĩnh vực kiểm soát chống buôn lậu, các lực lượng chức năng đã thường xuyên duy trì tuần tra, giám sát với 51 lượt trong tháng, lũy kế 181 lượt. Các mặt hàng trọng điểm như khoáng sản, gỗ, phân bón, thủy sản, máy móc thiết bị tiếp tục được theo dõi chặt chẽ, nhất là trong bối cảnh xuất hiện nhiều phương thức gian lận như khai sai mã số, lợi dụng hình thức tạm nhập tái xuất hoặc vận chuyển nội địa để né kiểm soát.

Các lực lượng chức năng của Chi cục Hải quan khu vực XIV duy trì tuần tra, giám sát kiểm soát chống buôn lậu. Ảnh: Lạc Nguyên

Đại diện Chi cục nhấn mạnh, đơn vị đang tăng cường thu thập, cập nhật thông tin doanh nghiệp, theo dõi các dấu hiệu rủi ro và phối hợp với các lực lượng liên quan để kịp thời áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp.

Bước sang tháng 5/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIV tiếp tục triển khai các giải pháp thu ngân sách gắn với nhiệm vụ năm. Trọng tâm là đôn đốc thu hồi nợ đọng, theo dõi sát các khoản thu phát sinh, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế trong các dự án ưu đãi đầu tư.

Song song đó, đơn vị tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu thông qua việc thu thập, xử lý thông tin, rà soát dữ liệu trên các hệ thống nghiệp vụ, tập trung vào các nhóm doanh nghiệp, loại hình và xuất xứ hàng hóa có dấu hiệu rủi ro. Các biện pháp kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra cũng được triển khai có trọng tâm, kịp thời phát hiện và xử lý các dấu hiệu vi phạm.