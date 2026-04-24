Hải quan khu vực XIII thu ngân sách tăng hơn 57%

Đà thu cải thiện rõ từ các nguồn hàng chủ lực

Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, năm 2026 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu ngân sách nhà nước 3.133 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu phấn đấu do Cục Hải quan giao là 3.600 tỷ đồng.

Trên cơ sở mục tiêu này, trong kỳ từ ngày 15/3 đến 14/4/2026, số thu ngân sách trên địa bàn đạt 916,99 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/4 đạt 1.399,07 tỷ đồng, tương đương 44,66% dự toán được giao và 38,86% chỉ tiêu phấn đấu. So với cùng kỳ năm trước, số thu tăng 57,41%, tương ứng tăng hơn 510 tỷ đồng.

Cơ cấu thu trên địa bàn chủ yếu vẫn đến từ thuế giá trị gia tăng với số thu lũy kế đạt hơn 1.110 tỷ đồng, tăng 61,42% so với cùng kỳ. Thuế nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng rất mạnh, lên tới 106,55%, trong khi thuế tiêu thụ đặc biệt đã hoàn thành 100% kế hoạch giao.

Số thu ngân sách trên địa bàn tăng mạnh nhờ một số nhóm hàng nhập khẩu có quy mô lớn. Ảnh: Lạc Nguyên

Ngược lại, thuế xuất khẩu ghi nhận giảm hơn 37% so với cùng kỳ, chủ yếu do biến động ở một số nhóm hàng trên địa bàn. Dù vậy, mức giảm này không ảnh hưởng nhiều đến tổng thu khi nguồn thu từ nhập khẩu vẫn tăng mạnh và tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt.

Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, đà tăng thu trong thời gian qua chủ yếu đến từ một số nhóm hàng nhập khẩu có quy mô lớn. Trong đó, xăng dầu là yếu tố nổi bật khi riêng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã nộp ngân sách 217,08 tỷ đồng, tăng gần 196 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, nhóm máy móc thiết bị cũng đóng góp đáng kể với số thu 415,46 tỷ đồng, tăng khoảng 330 tỷ đồng. Mức tăng này chủ yếu gắn với thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án luyện nhôm của Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân, chiếm hơn 310 tỷ đồng.

Xét theo địa bàn, Lâm Đồng là điểm sáng về tăng thu khi đạt 757,43 tỷ đồng, tăng hơn 91%. Khánh Hòa đạt 641,64 tỷ đồng, tăng 30,2%.

Một số mặt hàng khác như nhựa đường nhập khẩu cũng tăng nhẹ, đạt 22,37 tỷ đồng, cao hơn 3,08 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Song song với kết quả thu, công tác xử lý nợ thuế cũng được duy trì. Tính đến ngày 14/4/2026, tổng số nợ thuế còn phải thu là 46,923 tỷ đồng, giảm so với cuối năm 2025. Trong đó, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thu hồi được hơn 514 triệu đồng, chủ yếu từ doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ trong năm 2026.

Kiểm soát rủi ro chặt hơn, nhưng thủ tục vẫn thông thoáng

Bên cạnh kết quả thu ngân sách, hoạt động xử lý tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực XIII trong tháng 4 cũng cho thấy sự chuyển dịch theo hướng cân bằng giữa quản lý và tạo thuận lợi hơn.

Cụ thể, trong kỳ, tổng số tờ khai đạt 7.314 tờ, cao hơn gần 60% so với tháng trước. Trong đó, luồng xanh chiếm 71,6% với 5.235 tờ, phần lớn hồ sơ được xử lý theo hướng thông thoáng hơn, giúp rút ngắn thời gian thông quan cho doanh nghiệp.

Các tờ khai còn lại chủ yếu ở luồng vàng (26,6%) và luồng đỏ (1,8%). Tỷ lệ này cho thấy việc phân luồng vẫn được thực hiện theo hướng kiểm soát có trọng tâm, tập trung vào các trường hợp có dấu hiệu rủi ro, trong khi phần lớn hàng hóa được xử lý theo hướng thuận lợi hơn.

Việc chuyển luồng kiểm tra trong tháng ghi nhận 14 tờ khai, tăng so với tháng trước. Tuy nhiên, theo đánh giá của đơn vị, việc chuyển luồng được thực hiện đúng quy định, bám sát chỉ đạo nhằm đảm bảo kiểm soát nhưng không gây ách tắc.

Song song đó, Chi cục tiếp tục cập nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý rủi ro, hiện đã hoàn thành 40/63 hồ sơ theo kế hoạch. Đồng thời, 17 doanh nghiệp vẫn đang được hỗ trợ trong khuôn khổ Chương trình khuyến khích tuân thủ tự nguyện.

Chi cục Hải quan khu vực XIII thường xuyên duy trì theo dõi hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Lạc Nguyên

Với công tác kiểm tra sau thông quan, dù số vụ chưa nhiều nhưng tiến độ thu ngân sách đã đạt 2,44 tỷ đồng, tương đương gần 35% chỉ tiêu cả năm. Hiện đơn vị đã ban hành quyết định kiểm tra đối với 1 doanh nghiệp và đang tiếp tục thu thập thông tin cho các bước tiếp theo.

Bước sang tháng 5/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII xác định trọng tâm vẫn là giữ đà thu ngân sách, đi cùng với nâng cao chất lượng quản lý. Trong đó, nhiệm vụ đặt ra là theo sát diễn biến nguồn thu trên từng địa bàn, đặc biệt là Khánh Hòa và Lâm Đồng, để có điều chỉnh kịp thời.

Cùng với đó, công tác thu hồi nợ thuế sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, đồng thời xem xét xử lý các khoản nợ đủ điều kiện theo quy định.

Một điểm đáng chú ý là yêu cầu giải quyết nhanh các vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp, nhất là các vấn đề liên quan đến thủ tục, hoàn thuế, miễn giảm thuế. Đây được xem là yếu tố then chốt để vừa nuôi dưỡng nguồn thu, vừa giữ ổn định hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.