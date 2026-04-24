Hải quan khu vực XIII thu ngân sách tăng hơn 57%

Lạc Nguyên

15:46 | 24/04/2026
(TBTCO) - Các mặt hàng nhập khẩu chủ lực như xăng dầu, máy móc thiết bị tiếp tục đóng góp lớn vào nguồn thu, giúp ngân sách tại Chi cục Hải quan khu vực XIII tăng mạnh trong kỳ. Song song với kết quả này, công tác quản lý thuế, kiểm soát rủi ro và hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho việc thực hiện nhiệm vụ thu cả năm.
Đà thu cải thiện rõ từ các nguồn hàng chủ lực

Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, năm 2026 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu ngân sách nhà nước 3.133 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu phấn đấu do Cục Hải quan giao là 3.600 tỷ đồng.

Trên cơ sở mục tiêu này, trong kỳ từ ngày 15/3 đến 14/4/2026, số thu ngân sách trên địa bàn đạt 916,99 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/4 đạt 1.399,07 tỷ đồng, tương đương 44,66% dự toán được giao và 38,86% chỉ tiêu phấn đấu. So với cùng kỳ năm trước, số thu tăng 57,41%, tương ứng tăng hơn 510 tỷ đồng.

Cơ cấu thu trên địa bàn chủ yếu vẫn đến từ thuế giá trị gia tăng với số thu lũy kế đạt hơn 1.110 tỷ đồng, tăng 61,42% so với cùng kỳ. Thuế nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng rất mạnh, lên tới 106,55%, trong khi thuế tiêu thụ đặc biệt đã hoàn thành 100% kế hoạch giao.

Số thu ngân sách trên địa bàn tăng mạnh nhờ một số nhóm hàng nhập khẩu có quy mô lớn. Ảnh: Lạc Nguyên

Ngược lại, thuế xuất khẩu ghi nhận giảm hơn 37% so với cùng kỳ, chủ yếu do biến động ở một số nhóm hàng trên địa bàn. Dù vậy, mức giảm này không ảnh hưởng nhiều đến tổng thu khi nguồn thu từ nhập khẩu vẫn tăng mạnh và tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt.

Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, đà tăng thu trong thời gian qua chủ yếu đến từ một số nhóm hàng nhập khẩu có quy mô lớn. Trong đó, xăng dầu là yếu tố nổi bật khi riêng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã nộp ngân sách 217,08 tỷ đồng, tăng gần 196 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, nhóm máy móc thiết bị cũng đóng góp đáng kể với số thu 415,46 tỷ đồng, tăng khoảng 330 tỷ đồng. Mức tăng này chủ yếu gắn với thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án luyện nhôm của Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân, chiếm hơn 310 tỷ đồng.

Xét theo địa bàn, Lâm Đồng là điểm sáng về tăng thu khi đạt 757,43 tỷ đồng, tăng hơn 91%. Khánh Hòa đạt 641,64 tỷ đồng, tăng 30,2%.

Một số mặt hàng khác như nhựa đường nhập khẩu cũng tăng nhẹ, đạt 22,37 tỷ đồng, cao hơn 3,08 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Song song với kết quả thu, công tác xử lý nợ thuế cũng được duy trì. Tính đến ngày 14/4/2026, tổng số nợ thuế còn phải thu là 46,923 tỷ đồng, giảm so với cuối năm 2025. Trong đó, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thu hồi được hơn 514 triệu đồng, chủ yếu từ doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ trong năm 2026.

Kiểm soát rủi ro chặt hơn, nhưng thủ tục vẫn thông thoáng

Bên cạnh kết quả thu ngân sách, hoạt động xử lý tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực XIII trong tháng 4 cũng cho thấy sự chuyển dịch theo hướng cân bằng giữa quản lý và tạo thuận lợi hơn.

Cụ thể, trong kỳ, tổng số tờ khai đạt 7.314 tờ, cao hơn gần 60% so với tháng trước. Trong đó, luồng xanh chiếm 71,6% với 5.235 tờ, phần lớn hồ sơ được xử lý theo hướng thông thoáng hơn, giúp rút ngắn thời gian thông quan cho doanh nghiệp.

Các tờ khai còn lại chủ yếu ở luồng vàng (26,6%) và luồng đỏ (1,8%). Tỷ lệ này cho thấy việc phân luồng vẫn được thực hiện theo hướng kiểm soát có trọng tâm, tập trung vào các trường hợp có dấu hiệu rủi ro, trong khi phần lớn hàng hóa được xử lý theo hướng thuận lợi hơn.

Việc chuyển luồng kiểm tra trong tháng ghi nhận 14 tờ khai, tăng so với tháng trước. Tuy nhiên, theo đánh giá của đơn vị, việc chuyển luồng được thực hiện đúng quy định, bám sát chỉ đạo nhằm đảm bảo kiểm soát nhưng không gây ách tắc.

Song song đó, Chi cục tiếp tục cập nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý rủi ro, hiện đã hoàn thành 40/63 hồ sơ theo kế hoạch. Đồng thời, 17 doanh nghiệp vẫn đang được hỗ trợ trong khuôn khổ Chương trình khuyến khích tuân thủ tự nguyện.

Chi cục Hải quan khu vực XIII thường xuyên duy trì theo dõi hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Lạc Nguyên

Với công tác kiểm tra sau thông quan, dù số vụ chưa nhiều nhưng tiến độ thu ngân sách đã đạt 2,44 tỷ đồng, tương đương gần 35% chỉ tiêu cả năm. Hiện đơn vị đã ban hành quyết định kiểm tra đối với 1 doanh nghiệp và đang tiếp tục thu thập thông tin cho các bước tiếp theo.

Bước sang tháng 5/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII xác định trọng tâm vẫn là giữ đà thu ngân sách, đi cùng với nâng cao chất lượng quản lý. Trong đó, nhiệm vụ đặt ra là theo sát diễn biến nguồn thu trên từng địa bàn, đặc biệt là Khánh Hòa và Lâm Đồng, để có điều chỉnh kịp thời.

Cùng với đó, công tác thu hồi nợ thuế sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, đồng thời xem xét xử lý các khoản nợ đủ điều kiện theo quy định.

Một điểm đáng chú ý là yêu cầu giải quyết nhanh các vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp, nhất là các vấn đề liên quan đến thủ tục, hoàn thuế, miễn giảm thuế. Đây được xem là yếu tố then chốt để vừa nuôi dưỡng nguồn thu, vừa giữ ổn định hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Chi cục Hải quan khu vực XIII sẽ tiếp tục tăng cường thu thập thông tin, xây dựng tiêu chí rủi ro đối với các nhóm hàng nhạy cảm, qua đó nâng cao hiệu quả kiểm soát mà không làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa.
(TBTCO) - Những thay đổi trong quy định hải quan từ năm 2026, đặc biệt liên quan đến Thông tư 121/2025/TT-BTC và các văn bản liên quan, đang khiến nhiều doanh nghiệp lúng túng khi áp dụng. Tại Hội nghị đối thoại chiều ngày 23/4, Chi cục Hải quan khu vực XIV đã tập trung giải đáp các tình huống cụ thể, làm rõ cách thực hiện để doanh nghiệp tránh sai sót và giảm rủi ro trong quá trình thông quan.
(TBTCO) - Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026 được UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức mới đây phát đi thông điệp rõ ràng: cải cách thể chế, đổi mới phương thức quản lý đến cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh, chính quyền và cơ quan hải quan chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ”, tạo thuận lợi thực chất cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Theo ghi nhận của Cục Hải quan, trong quý I/2026, doanh nghiệp Việt đã chi 1,86 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô, tăng mạnh 46,5% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu sản xuất, lắp ráp trong nước tăng cao.
(TBTCO) - Tính đến trung tuần tháng 4/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực XIV lũy kế đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng 46,32% so với cùng kỳ, trong bối cảnh số doanh nghiệp làm thủ tục tiếp tục mở rộng.
(TBTCO) - Thảo luận tại Quốc hội ngày 23/4 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, các đại biểu không chỉ tán đồng với tính hợp lý, cấp thiết của việc sửa luật, mà còn đặc biệt đánh giá cao việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế - một chính sách mang đậm tính nhân văn và cũng là một bước đi chiến lược để nuôi dưỡng nguồn thu.
(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển nhanh chóng, khối lượng giao dịch tăng theo cấp số nhân, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý cũng ngày càng cao về phạm vi quản lý thuế và chất lượng phục vụ người nộp thuế. Những băn khoăn xoay quanh việc hệ thống thuế phải xử lý số lượng giao dịch lớn cần được nhìn nhận đầy đủ, khách quan, đặt trong tổng thể mục tiêu cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của Chính phủ và Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép gần 880 lít dầu diesel qua biên giới tại Đà Nẵng, tiếp tục gióng lên cảnh báo về tình trạng buôn lậu xăng dầu còn diễn biến phức tạp.
(TBTCO) - Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai cho các doanh nghiệp bất động sản, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định nguồn thu ngân sách.
Quảng Ninh tăng tốc cải cách để hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao

Quảng Ninh tăng tốc cải cách để hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao

Dịp lễ 30/4 - 01/5, Tân Sơn Nhất khai thác 750 chuyến bay, phục vụ 125.000 khách mỗi ngày

Dịp lễ 30/4 - 01/5, Tân Sơn Nhất khai thác 750 chuyến bay, phục vụ 125.000 khách mỗi ngày

Kinh tế số “chìa khóa” tái cấu trúc mô hình tăng trưởng

Kinh tế số “chìa khóa” tái cấu trúc mô hình tăng trưởng

Bất động sản nhà ở quý II/2026 “bộ lọc” những nhà đầu tư “lướt sóng”

Bất động sản nhà ở quý II/2026 “bộ lọc” những nhà đầu tư “lướt sóng”

Đón "cú hích" chính sách cho đầu tư PPP hạ tầng giao thông

Đón "cú hích" chính sách cho đầu tư PPP hạ tầng giao thông

Đến năm 2030: Cả nước sẽ có 3 đặc khu kinh tế, 5 khu thương mại tự do

Đến năm 2030: Cả nước sẽ có 3 đặc khu kinh tế, 5 khu thương mại tự do

Giải ngân vượt bình quân cả nước, Hà Nội phát triển hạ tầng và kết nối vùng

Giải ngân vượt bình quân cả nước, Hà Nội phát triển hạ tầng và kết nối vùng

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng