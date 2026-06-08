Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Thụy Vân

Tin và ảnh: Văn Học

Tin và ảnh: Văn Học

09:10 | 08/06/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 5/6/2026, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị đối thoại, giải đáp chính sách, thủ tục hành chính thuế cho các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ.
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Trong khuôn khổ chương trình đối thoại, Thuế tỉnh Phú Thọ đã giới thiệu, phổ biến nhiều chính sách thuế, thủ tục thuế mới như: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Quản lý thuế; hóa đơn chứng từ…

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Thụy Vân
Đại diện Thuế tỉnh Phú Thọ giải đáp vướng mắc đến doanh nghiệp.

Tại hội nghị đối thoại, đại diện các doanh nghiệp đặt nhiều câu hỏi vướng mắc liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như hóa đơn chứng từ; khấu trừ, hoàn thuế, ưu đãi thuế...

Lãnh đạo Thuế tỉnh và chuyên viên các phòng chuyên môn của Thuế tỉnh Phú Thọ đã giải đáp từng nội dung của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Doãn Nam Hải - Phó trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, trong điều kiện thời gian không nhiều, các ý kiến giải đáp có thể chưa được vẹn toàn như mong muốn quý doanh nghiệp; một số câu hỏi chưa được trả lời, giải đáp trực tiếp tại hội nghị, rất mong doanh nghiệp cảm thông và gửi nội dung về Thuế tỉnh để được giải đáp hướng dẫn.

Trong thời gian tới, Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục kết nối, tương tác với doanh nghiệp; sẵn sàng hỗ trợ và hỗ trợ tận tình, trách nhiệm cao với những gì doanh nghiệp quan tâm để doanh nghiệp thực hiện tốt nhất chính sách, pháp luật thuế, góp phần giúp ngành Thuế Phú Thọ nói riêng ngày một hoàn thiện công tác quản lý thuế./.

Tin và ảnh: Văn Học
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