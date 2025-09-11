(TBTCO) - Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2025 tăng 0,05% so với tháng 7. Trong đó, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm. Bình quân 8 tháng năm 2025, CPI tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước.