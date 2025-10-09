(TBTCO) - Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới hơn 10 triệu đồng/lượng, dù đã hạ nhiệt so với mức kỷ lục trước đó. Thị trường vàng đang đứng trước ngã rẽ mới, hướng tới “luật chơi" mới với mục tiêu minh bạch hơn, liên thông giá quốc tế và đảm bảo ổn định hơn.