Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 30/10, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 23/10.

Giá xăng E5RON92 giảm 176 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.050 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 177 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.726 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S giảm 538 đồng/lít, không cao hơn 17.885 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 291 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.115 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 273 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.098 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Trong tuần qua, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 16/10/2025 và kỳ điều hành ngày 23/10/2025 là: 75,375 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92; 78,203 USD/thùng xăng RON95; 84,355 USD/thùng dầu hỏa; 83,483 USD/thùng dầu điêzen 0,05S; 368,558 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 40 phiên điều chỉnh, trong đó có 17 phiên giảm, 18 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.