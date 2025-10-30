|Giá xăng RON 95-III chiều nay có thể tăng 1.025 đồng/lít. Ảnh: P.C
Giá xăng dầu trong nước
Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 30/10, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 23/10.
Giá xăng E5RON92 giảm 176 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.050 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 177 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.726 đồng/lít.
Tương tự, giá dầu diesel 0.05S giảm 538 đồng/lít, không cao hơn 17.885 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 291 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.115 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 273 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.098 đồng/kg.
Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.
Trong tuần qua, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 16/10/2025 và kỳ điều hành ngày 23/10/2025 là: 75,375 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92; 78,203 USD/thùng xăng RON95; 84,355 USD/thùng dầu hỏa; 83,483 USD/thùng dầu điêzen 0,05S; 368,558 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 40 phiên điều chỉnh, trong đó có 17 phiên giảm, 18 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.
Giá dầu thế giới tăng trở lại
Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại do được hỗ trợ bởi số liệu cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh và tín hiệu lạc quan từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,98 USD/thùng, tăng 0,90% (tương đương tăng 0,58 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 58,68 USD/thùng, tăng 2,52% (tương đương tăng 1,44 USD/thùng).
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong tuần qua, lượng dầu thô, xăng và nhiên liệu chưng cất tồn kho của Mỹ đều giảm sâu hơn dự báo. Tồn kho dầu thô giảm gần 7 triệu thùng, trong khi giới phân tích chỉ kỳ vọng mức giảm khoảng 211.000 thùng.
Mức sụt giảm mạnh này khiến thị trường phải xem xét lại kỳ vọng về tình trạng dư cung lớn, trong bối cảnh nhóm OPEC+ đang tăng sản lượng và sản lượng dầu của Mỹ đạt kỷ lục.
Tuần trước, giá dầu Brent và WTI ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6, sau khi Tổng thống Trump lần đầu tiên trong nhiệm kỳ hai áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến Ukraine đối với Nga, nhằm vào hai tập đoàn dầu khí lớn là Lukoil và Rosneft.
Tuy nhiên, nghi ngờ về khả năng các lệnh trừng phạt này có thể bù đắp tình trạng dư cung, cùng với thông tin OPEC+ có thể tiếp tục nâng sản lượng, đã tạo áp lực khiến cả hai chỉ số giá dầu chuẩn giảm 1,9%, tương đương hơn 1 USD, trong phiên trước đó./.