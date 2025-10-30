Ngày 30/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay (30/10) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tăng nhẹ 100 đồng/kg, đưa giá trung bình toàn vùng lên 115.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục tăng 1.000 đồng/kg. Hiện giá tiêu dao động trong khoảng từ 144.000 đến 146.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 114.600 - 115.800 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước tăng trở lại

Giá cà phê trong nước hôm nay 30/10 tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tăng nhẹ 100 đồng/kg, đưa giá trung bình toàn vùng lên 115.700 đồng/kg. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 114.600 - 115.800 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 100 đồng/kg, lên mức 115.800 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trên cả nước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng 100 đồng/kg, đạt 114.600 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai cũng tăng 100 đồng/kg, lên mức 115.400 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đang có hướng phục hồi nhẹ sau nhiều phiên lao dốc. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 tăng 86 USD/tấn, đạt mức 4.551 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng kỳ hạn tháng 3/2026 cũng tăng 82 USD/tấn, lên mức 4.470 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng trên đà phục hồi. Kỳ giao tháng 12/2025 tăng 0,7 cent/lb, lên mức 388,6 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2,15 cent/lb, lên mức 326,85 cent/lb.

Trong khi đó, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil lại giảm đồng loạt so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 470,0 cent/lb, giảm 0,95 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm 3,55 cent/lb, xuống mức 388,7 cent/lb.

Giá tiêu tăng mạnh 1.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục tăng giá 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Khoảng giá giao dịch giá tiêu mới nhất hiện tại dao động từ 144.000 đến 146.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, đạt 144.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất được ghi nhận trong khu vực.

TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng có mức giá tiêu đạt 144.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng là hai tỉnh có mức giá cao nhất khu vực, đạt 146.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.211 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok cũng đi ngang, hiện ở mức 10.061 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu không biến động, khi tiêu đen ASTA vẫn giữ ở mức 9.500 USD/tấn và tiêu trắng đạt 12.500 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.