Ngày 29/10: Giá thép, quặng sắt ghi nhận tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Sáng nay, giá thép, quặng sắt Trung Quốc tiếp tục tăng. Đặc biệt giá quặng sắt, tăng tới 1,14%, được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan của thị trường sau khi Trung Quốc công bố dự thảo quy định mới nhằm siết chặt công suất sản xuất thép và đây cũng là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của 2 mặt hàng này. Trong nước, thép xây dựng vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mốc ổn định.

Sáng 29/10, giá thép thanh giao dịch ở mức 3.092 nhân dân tệ/tấn.

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 8h30 (giờ Việt Nam) ngày 29/10, giá thép thanh giao dịch ở mức 3.092 nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 28/10, giá thép thanh kỳ hạn tháng 11 giao dịch ở mức 3.034 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,8% (24 nhân dân tệ).

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt lên mức 818 nhân dân tệ/tấn, tăng 1,4% (11 nhân dân tệ)

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,64 USD lên mức 106,34 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng mạnh, được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan của thị trường sau khi Trung Quốc công bố dự thảo quy định mới nhằm siết chặt công suất sản xuất thép, với mục tiêu tái cân bằng cung cầu trong ngành thép lớn nhất thế giới, theo Reuters.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng 1,93% lên 792,5 nhân dân tệ/tấn (tương đương 111,26 USD/tấn).

Theo các chuyên gia của ANZ, giá thép tăng gần đây đã tạo thêm “dư địa” cho các nhà máy thép gia tăng mua vào quặng sắt và nguyên liệu luyện thép khác.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 8h00 ngày 29/10/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.