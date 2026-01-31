Kết thúc năm 2025, tổng tài sản VIB đạt hơn nửa triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản VIB đạt hơn 556.000 tỷ đồng (tăng 13%). Dư nợ tín dụng đạt gần 382.000 tỷ đồng (tăng 18%). Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.100 tỷ đồng (tăng 1%).

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của VIB vượt 9.100 tỷ đồng, tổng tài sản cán mốc nửa triệu tỷ đồng. Ảnh tư liệu

Ngân hàng TMCP Quốc Tế (mã ck: VIB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với nhiều điểm sáng: Quy mô tài sản lần đầu vượt nửa triệu tỷ đồng, chất lượng tài sản cải thiện rõ nét, hiệu quả hoạt động nâng cao.

Tại 31/12/2025, tổng tài sản VIB đạt hơn 556.000 tỷ đồng ( tăng 13% so năm trước). Dư nợ tín dụng đạt gần 382.000 tỷ đồng (tăng 18% so với năm trước), với động lực đến từ cả 3 phân khúc: khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và định chế tài chính. Dư nợ khách hàng cá nhân đạt gần 267.000 tỷ đồng, tỷ lệ bán lẻ ở mức 70%.

Về huy động, tiền gửi từ khách hàng tăng 10%, đạt gần 306.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, số dư CASA và siêu lợi suất tăng 27%,

Song song tăng trưởng, chất lượng tài sản cải thiện rõ nét. Tỷ lệ nợ xấu cuối 2025 giảm còn 2,16%, thấp nhất 3 năm, giảm 0,28% so với đầu năm. Nợ nhóm 2 cũng giảm 15%.

Về quản trị rủi ro, VIB là một trong những ngân hàng đầu tiên hoàn thành 3 trụ cột Basel II và phát hành báo cáo IFRS, đồng thời được Ngân hàng Nhà nước chọn tham gia Ban chỉ đạo triển khai Basel III.

Tháng 12/2025, ngân hàng hoàn tất hệ thống tính toán vốn và khung quản trị Basel III theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN. Các chỉ số an toàn đều ở mức tối ưu: CAR 11,3% (quy định ≥8%), LDR 78% (≤85%), hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 26% (≤30%), NSFR 104% (≥100%).

Bên cạnh tín dụng, VIB tiếp tục đa dạng hóa nguồn thu. Năm 2025, tổng doanh thu hoạt động đạt hơn 20.000 tỷ đồng, trong đó thu nhập ngoài lãi đạt hơn 3.900 tỷ ( tăng 3% so với năm trước), chiếm gần 20% tổng doanh thu. Lãi thuần dịch vụ đạt hơn 2.100 tỷ (+19% so với năm trước), đóng góp chính từ thẻ tín dụng và bảo hiểm.

Trong năm 2025, VIB chính thức gia nhập câu lạc bộ triệu thẻ với hơn 1,1 triệu thẻ tín dụng (tăng 29% so với năm trước), chi tiêu thẻ đạt 5 tỷ USD (tăng 10% so với năm trước). Mảng bảo hiểm cũng ghi nhận bước tiến với thu nhập đạt hơn 990 tỷ (tăng 2,2 lần). Ngoài ra, thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro đạt hơn 1.840 tỷ (tăng 48% so với năm trước), nhờ quy trình cải thiện và Luật hóa Nghị quyết 42 phát huy hiệu lực.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của VIB năm 2025 đạt hơn 9.100 tỷ đồng, tăng 1% so với năm trước.

Kết thúc năm 2025, VIB đã duy trì mức tăng trưởng bình quân 20–30%/năm ở các chỉ tiêu trọng yếu như tổng tài sản, tín dụng, quy mô khách hàng và lợi nhuận, qua đó khẳng định vị thế ngân hàng bán lẻ hàng đầu./.