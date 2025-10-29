VIB đạt lợi nhuận 9 tháng hơn 7.040 tỷ đồng, chi trả 21% cổ tức 2025

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Quốc Tế (mã Ck: VIB) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7.040 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt đạt 15% và 11%.

VIB công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận hơn 7.040 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của VIB đạt hơn 543.000 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt gần 373.000 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, trong đó đóng góp đồng đều từ ba mảng kinh doanh chính bao gồm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính.

Tiền gửi khách hàng ghi nhận tăng trưởng hơn 11%, đạt gần 308.000 tỷ đồng. Đặc biệt, số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và tài khoản siêu lợi suất tăng 39% so với đầu năm, cho thấy hiệu quả từ chiến lược tối ưu dòng tiền nhàn rỗi.

Chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện rõ nét trong quý III/2025, tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,45%, giảm 0,23 điểm % so với cuối quý I/2025. Danh mục cho vay của VIB duy trì tỷ trọng cân bằng với hơn 73% dư nợ thuộc phân khúc bán lẻ và SME, trong đó trên 90% khoản vay bán lẻ có tài sản đảm bảo là bất động sản pháp lý đầy đủ, tập trung tại các khu vực đô thị lớn.

Trong khi đó, 27% danh mục tín dụng cho nhóm khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính, chủ yếu tập trung vào các đơn vị dẫn đầu ngành thuộc các nhóm doanh nghiệp FDI, Nhà nước và tư nhân.

Trong quý III/2025, ngân hàng đã thực hiện phát hành 14% cổ phiếu thưởng, hoàn tất chi trả tổng cộng 21% cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu. Các chỉ số quản trị an toàn vẫn duy trì ở mức tối ưu, trong đó tỷ lệ an toàn vốn (CAR) Basel II đạt 12,4% (quy định: trên 8%), hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 79% (quy định dưới 85%), hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 27% (quy định dưới 30%) và hệ số nguồn vốn ổn định ròng theo Basel III (NSFR) 107% (chuẩn Basel III trên 100%).

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, VIB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hơn 14.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 7.040 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt gần 11.900 tỷ đồng. Biên lãi ròng (NIM) đạt mức 3,2%, đảm bảo cân bằng giữa hiệu quả sinh lời và chất lượng tài sản./.