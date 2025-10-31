(TBTCO) - Cuối tháng 10, Ngân hàng VIB tiếp tục huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, nâng tổng giá trị phát hành từ đầu năm 2025 lên hơn 11.200 tỷ đồng qua 6 đợt. Việc phát hành trái phiếu giúp VIB mở rộng nguồn vốn dài hạn, củng cố CAR và hỗ trợ tăng trưởng tín dụng, với dư nợ cho vay đạt gần 373.000 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9, tăng 15%.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - mã Ck: VIB) vừa công bố báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tính đến ngày 27/10, VIB đã phát hành 3.000 trái phiếu mã VIB12506, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, huy động tổng cộng 3.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 6%/năm, và đáo hạn ngày 27/10/2028.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, VIB đã thực hiện 6 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị trên 11.200 tỷ đồng. Ngoài mã VIB12506 nói trên, 5 lô còn lại có kỳ hạn từ 3 - 8 năm, cùng mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Cũng trong tháng 10, VIB phát hành thành công lô trái phiếu VIB12505 trị giá 1.575 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, đáo hạn ngày 10/10/2033.

Ở chiều ngược lại, ngày 15/10 vừa qua, VIB đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VIBL242707 (VIB12407) trị giá 2.000 tỷ đồng, phát hành ngày 15/10/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/10/2027. Tính chung từ đầu năm 2025 đến nay, VIB đã mua lại 7 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 10.948 tỷ đồng, thể hiện chiến lược quản trị vốn chủ động và cân đối nguồn huy động dài hạn.

Phát hành trái phiếu là công cụ quan trọng giúp các ngân hàng mở rộng nguồn vốn dài hạn, nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR) và hỗ trợ tăng trưởng tín dụng bền vững.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của VIB đạt hơn 543.000 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt gần 373.000 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, trong đó, đóng góp đồng đều từ ba mảng kinh doanh chính bao gồm: khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính.

Đối với mảng bán lẻ, VIB tiếp tục mở rộng tín dụng có chọn lọc, tập trung vào các sản phẩm cốt lõi như cho vay mua nhà, mua xe, vay kinh doanh…, hướng đến tập khách hàng chất lượng cao, tài sản đảm bảo tốt và đầy đủ pháp lý.

Đối với mảng khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính, VIB đẩy mạnh tăng trưởng cho vay vốn lưu động, cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay đầu tư dự án đối với các doanh nghiệp uy tín, có năng lực tài chính vững mạnh và tiềm năng phát triển bền vững.

Chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện trong quý III/2025, tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,45%, giảm 0,23 điểm phần trăm so với cuối quý I/2025, phản ánh hiệu quả từ chính sách tín dụng thận trọng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng giảm 31,5% cùng kỳ, nhờ nền tảng dự phòng đã được trích lập thận trọng trong các quý trước và chất lượng tài sản đã cải thiện.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính do VIB công bố cho thấy, 9 tháng của năm 2025, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt trên 7.046 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 64% mục tiêu đề ra (11.020 tỷ đồng).

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động của VIB đạt 14.725 tỷ đồng; trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 11.878 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn đóng góp chủ lực trong bối cảnh ngân hàng đẩy mạnh tín dụng ở tất cả các phân khúc khách hàng với lãi suất cạnh tranh, tập trung vào nhóm khách hàng chất lượng cao có tài sản đảm bảo tốt.

Cùng với đó, thu nhập ngoài lãi đóng góp tích cực, chiếm hơn 19% tổng thu nhập hoạt động, chủ yếu đến từ thu phí và hoạt động dịch vụ. VIB cũng đa dạng hóa nguồn thu phi tín dụng hiệu quả, với lãi từ chứng khoán đầu tư đạt 156 tỷ đồng (tăng 52,1% cùng kỳ), lãi thuần hoạt động khác vọt lên 1.291 tỷ đồng (tăng 63,6%)..., góp phần đỡ suy giảm của một số mảng chịu áp lực.

Tính đến cuối tháng 9/2025, thẻ tín dụng của VIB vượt mốc 1 triệu thẻ lưu hành, với tổng chi tiêu sau 9 tháng đạt hơn 104.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, với các sản phẩm dịch vụ mới triển khai trên nền tảng ngân hàng số như: thanh toán hóa đơn, chuyển tiền quốc tế, đóng tiền học phí, bảo hiểm..., cùng các gói giải pháp và dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp cũng đóng góp đáng kể vào nguồn thu nhập phí và dịch vụ cho ngân hàng./.