Ngày 31/1: Giá thép giảm, quặng săt tăng trở lại

Giá thép trên sàn giao dịch hôm nay (31/1) giảm nhẹ trong khi quặng săt tăng trở lại sau hai phiên giảm liên tiếp, nhờ kỳ vọng vào sản lượng gang nóng của Trung Quốc hồi phục, khi nhiều nhà máy thép nối lại hoạt động sau đợt bảo trì. Trong nước, giá thép xây dựng ổn định, dao động 13.130 - 14.250 đồng/kg.

Giá thép trên sàn giao dịch hôm nay giảm. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch 30/1, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,16% (5 Nhân dân tệ) về mức 3.044 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,37% (3 Nhân dân tệ) lên mức 812 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 1,8 USD lên mức 104,67 USD/tấn.

Giá quặng săt tăng trở lại sau hai phiên giảm liên tiếp, nhờ kỳ vọng vào sản lượng gang nóng của Trung Quốc sẽ hồi phục, khi nhiều nhà máy thép nối lại hoạt động sau đợt bảo trì.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2026, được giao dịch nhiều nhất, trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 1,78% lên 798,5 Nhân dân tệ (114,96 USD)/tấn.

Hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 3 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 1,62% lên 104,75 USD/tấn.

Các hợp đồng thép chủ chốt trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải cũng đi lên. Thép cây tăng 1,12%, thép cuộn cán nóng tăng 0,79%, thép dây tăng 0,93% và thép không gỉ tăng 1,25%.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, mặt bằng giá thép xây dựng trong nước hôm nay trong nước ổn định, dao động 13.130 - 14.250 đồng/kg.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.