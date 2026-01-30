Ngày 30/1: Giá dầu thế giới kéo dài đà tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (30/1) tăng mạnh khi giá dầu Brent tiến sát mức cao nhất trong 6 tháng trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu có dấu hiệu thắt chặt. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 61,16 USD/thùng, tăng 2%; giá dầu WTI ở mốc 57,04 USD/thùng, tăng 1,88%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiến sát mức cao nhất 6 tháng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 30/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 61,16 USD/thùng, tăng 2% (tương đương tăng 1,20 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,04 USD/thùng, tăng 1,88% (tương đương tăng 1,05 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 9/2025 do được hỗ trợ bởi những căng thẳng xoay quanh Iran cùng với việc đồng USD suy yếu. Giá dầu Brent tiến sát mức cao nhất 6 tháng nhờ lo ngại gián đoạn nguồn cung. Diễn biến tăng giá của thị trường dầu mỏ chủ yếu được hỗ trợ bởi những lo ngại về rủi ro nguồn cung tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng khu vực có dấu hiệu gia tăng, khiến nhà đầu tư gia tăng nhu cầu phòng ngừa rủi ro.

Một số tổ chức phân tích dự báo giá dầu có thể duy trì ở mặt bằng cao hơn trong thời gian tới. Các chuyên gia của Citi cho rằng những yếu tố bất ổn liên quan đến Iran đã làm gia tăng “phần bù địa chính trị” trong giá dầu, ước tính khoảng 3 - 4 USD mỗi thùng. Theo Citi, nếu các rủi ro này tiếp diễn, giá dầu Brent có thể lên tới 72 USD/thùng trong vòng ba tháng tới.

Ở chiều nguồn cung, mỏ dầu khổng lồ Tengiz tại Kazakhstan đang được khởi động trở lại theo từng giai đoạn sau sự cố cháy điện khiến sản lượng bị gián đoạn vào tuần trước, với mục tiêu khôi phục hoàn toàn công suất trong khoảng một tuần.

Tại Mỹ - quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới và là nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng hàng đầu các nhà khai thác dầu khí cũng đang đưa các giếng trở lại hoạt động sau khi thời tiết mùa Đông khắc nghiệt tạm thời làm gián đoạn sản xuất trong những ngày cuối tuần./.