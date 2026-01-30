Ngày 30/1: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu biến động trái chiều

Giá cà phê trong nước hôm nay (30/1) đảo chiều giảm từ 700 - 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 100.500 - 101.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu biến động trái chiều.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 100.500 - 101.300 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê đảo chiều đi xuống

Giá cà phê nội địa hôm nay ghi nhận phiên giảm giá từ 700 - 1.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 100.500 - 101.300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk đảo chiều giảm đến 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 101.300 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 101.100 đồng/kg, giảm 900 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 100.500 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 phục hồi, tăng nhẹ 34 USD/tấn, lên mức 4.179 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 lại giảm 12 USD/tấn, đạt mức 3.832 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại tiếp tục ghi nhận phiên giảm đồng loạt sâu trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 giảm 5,5 cent/lb, đạt mức 345,5 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng đảo chiều giảm 4,1 cent/lb, đạt mức 318,85 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil tiếp tục ghi nhận phiên biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 435,05 cent/lb, giảm nhẹ 0,35 cent/lb so với hôm qua. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 9/2026 lại ghi nhận tăng nhẹ 1,15 cent/lb, lên mức 390,5 cent/lb.

Giá tiêu tăng - giảm trái chiều

Giá tiêu trong nước hôm nay biến động trái chiều. Hiện hồ tiêu trong nước giao dịch quanh ngưỡng 149.000 - 152.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu giao dịch ở mức 149.000 đồng/kg, giảm mạnh 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đây là địa phương có mức giá tiêu thấp nhất trên cả nước hôm nay.

Tại TP. Hồ Chí Minh hôm nay thu mua hồ tiêu với giá 150.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk giao dịch ở mốc 152.000 đồng/kg.

Đồng Nai hôm nay giao dịch hồ tiêu với giá 150.000 đồng/kg, đảo chiều tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Trong khi đó, tại Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mốc 151.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ghi nhận biến động mới từ thị trường Indonesia. Trong khi đó, các thị trường khác đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.736 USD/tấn, đảo chiều giảm nhẹ 25 USD/tấn so ngày hôm qua; giá tiêu trắng Muntok cũng đảo chiều giảm 35 USD/tấn, hiện đạt mức 9.269 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.