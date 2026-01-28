Ngày 28/1: Giá dầu thế giới đảo chiều tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (28/1) tăng mạnh gần 3% khi bão mùa Đông làm gián đoạn sản lượng tại Mỹ, căng thẳng Trung Đông gia tăng và thị trường lo ngại rủi ro nguồn cung. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 67,01USD/thùng, tăng 2,16%; giá dầu WTI ở mốc 61,98 USD/thùng, tăng 2,23%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 28/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 67,01USD/thùng, tăng 2,16% (tương đương tăng 1,42 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 61,98 USD/thùng, tăng 2,23% (tương đương tăng 1,35 USD/thùng).

Giá dầu đã tăng hơn 1 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khi các nhà sản xuất chịu tác động nặng nề từ một cơn bão mùa Đông nghiêm trọng làm gián đoạn hoạt động khai thác dầu thô và khiến xuất khẩu dầu thô từ khu vực Bờ Vịnh Mỹ về mức 0 trong cuối tuần qua.

Theo ước tính của các nhà phân tích và giới giao dịch, các nhà sản xuất dầu tại Mỹ đã mất tới 2 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 15% tổng sản lượng quốc gia, trong những ngày cuối tuần, khi thời tiết giá lạnh khắc nghiệt quét qua nhiều khu vực, gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng năng lượng và hệ thống điện.

Thời tiết cực đoan đã đẩy giá hợp đồng dầu thô tăng mạnh, với rủi ro ngắn hạn nghiêng về chiều hướng tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index nhận định.

Theo công ty theo dõi tàu biển Vortexa, xuất khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các cảng Bờ Vịnh Mỹ đã giảm về mức 0 trong ngày Chủ nhật do thời tiết giá lạnh.

Ở diễn biến khác, mỏ dầu lớn nhất của Kazakhstan là Tengiz nhiều khả năng chỉ khôi phục được chưa đến một nửa công suất thông thường vào ngày 7/2, trong bối cảnh quá trình phục hồi diễn ra chậm sau vụ hỏa hoạn và sự cố mất điện, theo hai nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters.

Tuy nhiên, CPC - đơn vị vận hành tuyến đường ống xuất khẩu chủ chốt của Kazakhstan cho biết đã khôi phục hoàn toàn công suất bốc xếp tại nhà ga trên bờ Biển Đen của Nga sau khi hoàn tất công tác bảo dưỡng tại một trong ba điểm neo.

Trong khi đó, OPEC+ dự kiến sẽ tiếp tục duy trì quyết định tạm dừng tăng sản lượng dầu trong tháng 3, tại cuộc họp diễn ra vào ngày 1/3 tới./.