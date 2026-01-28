Ngày 28/1: Giá cao su thế giới tăng giảm trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (28/1) tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 0,7%; kỳ hạn tháng 2/2026 tại Thái Lan tăng 0,3%; ngược lại, tại Nhật Bản giảm 1,8%. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định.

Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/1, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 0,7% (115 Nhân dân tệ) lên mức 16.320 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,3% (0,2 Baht) lên mức 63,1 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 1,8% (6,4 Yên) về mức 345,6 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 2 trên nền tảng SICOM giữ nguyên ở mức 185,8 US cent/kg.

Giá cao su Nhật Bản kết thúc chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp do đồng yên mạnh lên, trong khi giá cao su butadien tại Trung Quốc tiếp tục đà tăng sau đợt điều chỉnh gần đây.

Trên Sở Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 giảm 7,7 Yên, tương đương 2,16% xuống còn 349,6 Yên (2,27 USD)/kg.

Trên SHFE, hợp đồng cao su giao tháng 5 tăng 70 Nhân dân tệ, hay 0,43% lên 16.230 Nhân dân tệ (2.333,07 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 3 được giao dịch nhiều nhất tăng mạnh 460 Nhân dân tệ, tương đương 3,59% lên 13.265 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.